Vụ người đàn ông ở TP HCM bị chó, rắn cắn tử vong: Khẩn trương khoanh vùng xử lý

Ngày 24-8, UBND xã Nghĩa Thành và xã Xuân Sơn (TP HCM) đều đang khẩn trương khoanh vùng, triển khai các biện pháp phòng dịch liên quan đến 2 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Trong tháng 8-2025, trên địa bàn 2 xã này ghi nhận liên tiếp 2 ca tử vong do bệnh dại. Ngày 12-8, bà V.T.N. (47 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thành) tử vong sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi bệnh dại. Cũng trong ngày này, ông N.Đ.N. (51 tuổi, ngụ xã Xuân Sơn) qua đời, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus dại.

Đáng chú ý, một trong 2 nạn nhân bị chó cắn nhưng chủ quan, không đi tiêm vắc-xin phòng ngừa. Người còn lại thì gia đình không xác định được.

Người dân mang vật nuôi đi tiêm phòng để phòng bệnh dại

Ngay sau khi nhận thông tin, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa - Vũng Tàu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM) đã phối hợp với UBND các xã và ngành y tế tổ chức điều tra dịch tễ, rà soát toàn bộ đàn chó mèo tại khu vực.

Tại nhà bệnh nhân và các hộ lân cận, toàn bộ chó mèo chưa được tiêm phòng đều đã được chích ngừa bổ sung. Riêng ở Xuân Sơn, 5 con chó của gia đình bệnh nhân và 16 con của các hộ lân cận đã được tiêm phòng ngay trong ngày 13 và 15-8.

Ngoài ra, ngành thú y cũng yêu cầu các hộ nuôi xích nhốt chó, mèo, theo dõi sức khỏe, kịp thời báo cáo khi có dấu hiệu bất thường. Công tác thống kê, rà soát đàn chó, mèo toàn xã được triển khai, chuẩn bị cho các đợt tiêm bổ sung khẩn cấp nhằm đạt tỉ lệ bao phủ vắc xin trên 70%.

Song song đó, ngành y tế khuyến cáo và hỗ trợ tiêm phòng dự phòng cho những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Gia đình ông N. có 5 người, trong đó 1 trường hợp phải tiêm thêm huyết thanh kháng dại. Trường hợp bà N., 3 người thân trực tiếp chăm sóc cũng đã được hướng dẫn tiêm phòng theo phác đồ.

Chính quyền địa phương chỉ đạo thành lập tổ bắt giữ, xử lý chó thả rông để hạn chế nguy cơ lây lan. Đồng thời, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, vận động người dân chủ động tiêm phòng cho vật nuôi, không thả rông chó mèo và đến ngay cơ sở y tế khi bị cắn, cào.

Theo thống kê, tại xã Xuân Sơn có hơn 1.600 con chó, mèo, tỉ lệ tiêm phòng đạt khoảng 70%. Xã Nghĩa Thành cũng ghi nhận hơn 1.800 con, trong đó hơn 500 con chưa được tiêm phòng. Đây là lỗ hổng khiến dịch bệnh có nguy cơ bùng phát nếu người dân chủ quan.