Pháp luật

Vụ người đàn ông phóng hỏa đốt nhà ở Cà Mau: Khởi tố vụ án

Tin-ảnh-clip: Vân Du

(NLĐO) – Dương Tấn Công quê Cà Mau được xác định là nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến vợ tử vong và con trai 4 tuổi bị bỏng hơn 90%.

Liên quan đến vụ người đàn ông phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người thương vong, chiều 20-5, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi giết người.

CLIP: Căn nhà của bà Gấm, nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Như đã thông tin, sau thời gian quen biết, Dương Tấn Công (43 tuổi; ngụ xã An Trạch, tỉnh Cà Mau) cùng bà Ngô Hồng Gấm (41 tuổi; ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) đã sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn và có con chung là bé Ngô Thiên Phúc (4 tuổi).

Vụ người đàn ông phóng hỏa đốt nhà ở Cà Mau: Khởi tố vụ án - Ảnh 1.

Bà Gấm được gia đình cha mẹ ruột tổ chức hậu sự và an táng vào trưa 20-5

Trong quá trình chung sống, cả 2 thường xuyên xảy ra cự cãi do mâu thuẫn và Công đã từng dọa giết bà Gấm. Hơn một tháng trước, bà Gấm đã chia tay với Công dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Rạng sáng 17-5, nhà bà Gấm bị bốc cháy. Mọi người phá cửa vào ứng cứu thì phát hiện Công cùng bà Gấm và cháu Phúc đã bị bỏng nặng. Cả 3 được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu và vụ việc được trình báo ngành chức năng địa phương.

Công đã chết trên đường đến bệnh viện, còn bà Gấm tử vong sau đó. Bé Phúc đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) tích cực điều trị do bị bỏng hơn 90% diện tích cơ thể.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được ngành chức năng địa phương xác định xuất phát từ mâu thuẫn và nghi phạm là đối tượng Công.

Theo lời người nhà nạn nhân, rạng sáng 17-5, Công cắt cửa sổ đổ xăng vào bên trong rồi bật lửa đốt nhà. Phát hiện nhà cháy, bà Gấm chạy ra thì bị Công chặn cửa và đổ xăng lên mình cả 2 rồi bật lửa đốt.

"Dù cơ thể đang bị cháy nhưng Gấm vẫn chạy vô cứu con trai là bé Phúc. Khi được đưa ra ngoài, cháu Phúc vẫn cố nói "ông ngoại ơi cứu con" – một người thân của bà Gấm bộc bạch.


Chồng nổ súng giết vợ, dùng dao đâm tử vong 1 người đàn ông rồi tự sát

(NLĐO)- Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án chồng nổ súng sát hại vợ, rồi dùng dao đâm tử vong 1 người đàn ông.

Khánh Hòa: Tuyên án tử hình người anh giết vợ chồng em ruột

(NLĐO)- TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Hùng vì hành vi giết vợ chồng em gái ruột

TP Nha Trang: Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát

(NLĐO)- Công an phường Phước Long, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang phong tỏa hiện trường để điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự sát

