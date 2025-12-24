HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ người phụ nữ "đã chết" bỗng trở về: Nhiều người dân bức xúc đòi lại tiền phúng điếu

Tuấn Minh

(NLĐO)- Khi hay tin người phụ nữ ở Thanh Hóa "đã chết" 5 năm bỗng trở về, người dân không tin đã kéo tới xem, nhiều người còn bức xúc đòi lại tiền phúng điếu

Vụ án Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng điều tra, làm rõ người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về địa phương xảy ra tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, đến nay vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng, không thể tin đó là câu chuyện có thật.

Vụ người phụ nữ "đã chết" bỗng trở về: Nhiều người dân bức xúc đòi lại tiền phúng điếu - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thu - người "đã chết" 5 năm trước - và mẹ là bà Trần Thị Thập. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Là người nhận được thông tin đầu tiên, bà Lê Thị Hải, Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, cho biết dù nhiều ngày đã qua đi, nhưng khi nhắc lại, bản thân bà cũng không thể tin đó lại là chuyện có thật đang xảy ra ngay tại khu phố nơi bà sinh sống.

Bà Hải cho biết lúc nghe bà Trần Thị Thập nói con gái bà (Nguyễn Thị Thu người "đã chết" 5 năm trước) về địa phương xin đề nghị xóa khai tử để làm lại giấy tờ. Lúc đó, bà Hải không tin, nhưng khi được và Thập chuyển máy, nghe giọng nói và đến lúc Thu "bằng da, bằng thịt" trở về đứng trước mặt, bà Hải mới tin đó là sự thật.

Cũng theo bà Hải, khi hay tin Thu "giả chết" chứ không phải đã chết thật, người dân trong khu phố rất bất bình, nhiều người đã kéo tới nhà, có người còn bức xúc đòi lại tiền phúng điếu khi biết mình đã bị lừa dối. "Mấy hôm đó, lực lượng an ninh trong thôn phải liên tục có mặt ở nhà bà Thập để đảm bảo trật tự do người dân kéo tới đông"- bà Hải chia sẻ.

Vụ người phụ nữ "đã chết" bỗng trở về: Nhiều người dân bức xúc đòi lại tiền phúng điếu - Ảnh 2.

Thượng úy Trương Thế Cân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, nói về cách thức giả chết để trục lợi bảo hiểm của Nguyễn Thị Thu

Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn thông tin thêm rằng gia đình bà Thập trước khi xảy ra vụ việc này là gia đình sống hòa thuận với bà con khu phố. Gia đình bà có 5 người con, Thu lấy chồng nhưng đến năm 2017 thì ly hôn, về ở với bà cùng gia đình người con út của bà Thập.

"Năm 2020, khi nhận được tin Thu mất do "đột tử", chúng tôi đã thành lập ban tang lễ, người dân lối xóm tới thắp hương, phúng điếu bình thường. Người dân chúng tôi không nghĩ mẹ con Thu có thể làm ra chuyện như vậy được. Thậm chí, sau này gia đình Thu còn tổ chức bốc mộ, sang cát cho Thu"- bà Hải nói.

Ngay khi nhận được thông tin bất thường như thế, bà Hải đã báo chính quyền địa phương, Công an phường Quang Trung vào cuộc và sự thật màn giả chết của mẹ con Thu đã được phơi bày.

Thượng úy Trương Thế Cân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết vào cuộc điều tra bước đầu xác định năm 2017-2018, Thu có tham gia và mua 4 gói bảo hiểm (3 gói Prudential và 1 của Công ty bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng). Sau nhiều lần bị bệnh, Thu có làm hồ sơ thanh toán bảo hiểm nhưng không được vì không có trong danh mục mua bảo hiểm.

Vụ người phụ nữ "đã chết" bỗng trở về: Nhiều người dân bức xúc đòi lại tiền phúng điếu - Ảnh 3.

Nhiều người dân ở Tổ dân phố 3 Phú Sơn bất bình khi biết mình bị lừa dối

"Lúc này, Thu có nảy sinh ý định giả chết để làm hồ sơ thanh toán bảo hiểm. Để thực hiện hành vi, Thu đã bàn bạc với mẹ mình cách thức giả chết. Đầu tiên là Thu định tự tử bằng cách cắn dây điện, tuy nhiên nó không có trong danh mục chi trả bảo hiểm, nên Thu bàn với mẹ giả chết bằng cách "đột tử" do ngã trong nhà tắm để qua mắt làng xóm. Đến nay, sau khi điều tra, công an đủ chứng cứ tạm giữ hình sự mẹ con bà Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"- thượng úy Cân thông tin.

Giả chết để trục lợi bảo hiểm

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 21-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thị Thập (SN 1955; là mẹ Thu, ngụ cùng địa chỉ) để làm rõ hành vi giả chết để "trục lợi" bảo hiểm.

Trước đó, ngày 17-12, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung, có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung) đến đề nghị xóa khai tử. Tên tuổi, địa chỉ người này trùng với người mà UBND phường đã làm thủ tục khai tử năm 2020.

Vụ người phụ nữ "đã chết" bỗng trở về: Nhiều người dân bức xúc đòi lại tiền phúng điếu - Ảnh 4.

Giọt nước mắt muộn màng của Nguyễn Thị Thu

Xác minh ban đầu xác định Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8-6-2020 với lý do "đột tử".

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Quang Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ dấu hiệu bất thường và xác định năm 2020, Thu lên kịch bản giả chết để trục lợi bảo hiểm với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Hóa trục lợi bảo hiểm người dân bức xúc dựng chuyện đã chết đã chết giả chết trục lợi bảo hiểm người phụ nữ giả chết
