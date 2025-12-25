HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ người phụ nữ "đã chết" trở về: Bất ngờ vai trò của thầy cúng và người em trai

Tuấn Minh

(NLĐO) - Ngoài thầy cúng đã chết, công an còn xác định em trai đã giúp sức để Nguyễn Thị Thu tạo nên màn kịch giả chết gây xôn xao dư luận ở Thanh Hóa

Vụ án Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) - người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về địa phương để xin xóa khai tử lộ chuyện giả chết để trục lợi bảo hiểm gây xôn xao dư luận, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ người phụ nữ "đã chết" trở về: Những ai giúp sức tạo nên màn kịch giả chết - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Thị Thu, người "đã chết" 5 năm bỗng trở về. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tuy nhiên, vụ việc đến nay vẫn khiến dư luận chưa hết ngỡ ngàng, không thể tin đó là sự thật, bởi màn giả chết mà Thu dựng lên còn hơn cả kịch bản trong phim.

Để dựng nên kịch bản giả chết nhằm qua mắt bà con lối xóm, cơ quan bảo hiểm, ngoài được mẹ ruột là bà Trần Thị Thập giúp sức, Thu còn được một người phụ nữ làm nghề thầy cúng tên M. (ngụ xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa; người này đã chết năm 2022) và em trai là N.A.T. (ngụ phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) giúp sức, tham gia các công đoạn trong kịch bản giả chết.

Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết liên quan đến vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm, ngoài Thu và Trần Thị Thập, cơ quan công an còn triệu tập T. (em trai Thu) để làm rõ vụ việc.

Trong kịch bản giả chết, ngoài thuê thầy cúng phối hợp cùng bà Thập tổ chức khâm liệm, làm ma chay, Thu còn lên kế hoạch rời nhà trong đêm. Sau khi màn khâm liệm trót lọt, đêm xuống, Thu rời khỏi quan tài và được người em trai tên T. chở về nhà thầy cúng để tạm lánh. Ba ngày sau đám tang, Thu từ nhà thầy cúng vào Đồng Nai làm ăn.

Nhờ màn giả chết tinh vi, có sự giúp sức của người thân và bà thầy cúng, Thu đã qua mắt được người dân lối xóm. Màn kịch này còn tiếp diễn bởi vài năm sau, gia đình Thu còn tổ chức sang cát, bốc mộ đưa Thu về quần tụ với tổ tiên. Trên bia mộ còn ghi rõ tên tuổi, ngày giờ chết, hưởng dương.

Vụ người phụ nữ "đã chết" trở về: Những ai giúp sức tạo nên màn kịch giả chết - Ảnh 2.

Không chỉ giả chết, Thu còn cho người nhà tổ chức sang cát cho mình

Sau 5 năm, cái chết của Thu dần trôi vào quên lãng. Thế nhưng, bất ngờ một ngày giữa tháng 12-2025, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn nhận được cuộc điện thoại của bà Thập (mẹ Thu) nói con gái bà chưa chết, sắp về địa phương xin xóa khai tử.

Lúc này, màn kịch giả chết của Thu mới được hé lộ, khiến bà Hải và người dân khu phố ngỡ ngàng, bất bình khi biết mình bị lừa dối suốt 5 năm qua.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 21-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thị Thập (SN 1955; là mẹ Thu, ngụ cùng địa chỉ) để làm rõ hành vi giả chết để "trục lợi" bảo hiểm.

Trước đó, ngày 17-12, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung, có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung) đến đề nghị xóa khai tử. Tên tuổi, địa chỉ người này trùng với người mà UBND phường đã làm thủ tục khai tử năm 2020.

Vụ người phụ nữ "đã chết" trở về: Những ai giúp sức tạo nên màn kịch giả chết - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Thu cho biết lý do trở về là để làm lại giấy tờ vào viện chăm sóc con trai đang ốm đau

Xác minh ban đầu xác định Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8-6-2020 với lý do "đột tử".

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Quang Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ dấu hiệu bất thường và xác định năm 2020, Thu lên kịch bản giả chết để trục lợi bảo hiểm với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Thông báo