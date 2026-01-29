Vụ nhiều học sinh Đắk Lắk chờ tiền thưởng: Sở GD-ĐT đã chuyển tiền

Ngày 29-1, một số phụ huynh có con em đoạt thành tích cao tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 cho biết đã nhận được tiền thưởng từ Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk chi tiền thưởng cho học sinh đoạt thành tích cao

Một phụ huynh cho biết, con trai chị đoạt 2 huy chương môn bơi lội tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025, diễn ra tại TP Huế vào tháng 6-2025. Đến ngày 27-1, con trai đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng tiền thưởng 3,5 triệu đồng từ Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.

"Gia đình xin chân thành cảm ơn UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở GD-ĐT tỉnh đã quan tâm, xem xét và trao bằng khen, khen thưởng. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của con, mà còn là nguồn động viên rất lớn để các vận động viên trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và mang thêm nhiều thành tích về cho tỉnh nhà" – phụ huynh này chia sẻ.

Riêng giấy chứng nhận thành tích từ Bộ GD-ĐT, theo phản ánh của phụ huynh này hiện vẫn đang chờ, gia đình mong sẽ sớm nhận được.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trước đó, nhiều phụ huynh cho biết con em của họ vẫn chưa nhận được tiền thưởng kèm theo bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Theo phản ánh, tháng 6-2025, các em thi đấu tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025, diễn ra tại TP Huế.

Đến ngày 3-10-2025, UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định về việc tặng Bằng khen cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt giải cao.

Theo quyết định này, mỗi cá nhân đạt giải sẽ được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP ngày 14-6-2025 của Chính phủ. Nguồn chi tiền thưởng được trích từ kinh phí đã được cấp cho Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Đến tháng 1-2026, các cá nhân tham gia giải thể thao trên đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhưng chưa nhận được tiền thưởng. Điều này đã ảnh hưởng đến tinh thần và động lực của các em.

Trao đổi về vấn đề này, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết nhằm động viên, khích lệ các em, Sở đã làm hồ sơ đề xuất khen thưởng đột xuất và được UBND tỉnh đồng ý. Do khoản tiền này không được nhận trực tiếp mà bắt buộc phải chuyển qua tài khoản nên thủ tục hơi lâu.