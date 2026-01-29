Vụ nhiều học sinh Đắk Lắk chờ tiền thưởng: Sở GD-ĐT đã chuyển tiền

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ nhiều học sinh Đắk Lắk chờ tiền thưởng: Sở GD-ĐT đã chuyển tiền

Cao Nguyên

(NLĐO) – Sau gần 4 tháng có quyết định tặng bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk, các em học sinh đoạt thành tích cao tại giải thể thao đã được chi tiền thưởng.

Ngày 29-1, một số phụ huynh có con em đoạt thành tích cao tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 cho biết đã nhận được tiền thưởng từ Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Vụ nhiều học sinh Đắk Lắk chờ tiền thưởng: Sở GD-ĐT đã chuyển tiền - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk chi tiền thưởng cho học sinh đoạt thành tích cao

Một phụ huynh cho biết, con trai chị đoạt 2 huy chương môn bơi lội tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025, diễn ra tại TP Huế vào tháng 6-2025. Đến ngày 27-1, con trai đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng tiền thưởng 3,5 triệu đồng từ Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.

"Gia đình xin chân thành cảm ơn UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở GD-ĐT tỉnh đã quan tâm, xem xét và trao bằng khen, khen thưởng. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của con, mà còn là nguồn động viên rất lớn để các vận động viên trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và mang thêm nhiều thành tích về cho tỉnh nhà" – phụ huynh này chia sẻ.

Riêng giấy chứng nhận thành tích từ Bộ GD-ĐT, theo phản ánh của phụ huynh này hiện vẫn đang chờ, gia đình mong sẽ sớm nhận được.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trước đó, nhiều phụ huynh cho biết con em của họ vẫn chưa nhận được tiền thưởng kèm theo bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Theo phản ánh, tháng 6-2025, các em thi đấu tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025, diễn ra tại TP Huế.

Đến ngày 3-10-2025, UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định về việc tặng Bằng khen cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt giải cao.

Theo quyết định này, mỗi cá nhân đạt giải sẽ được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP ngày 14-6-2025 của Chính phủ. Nguồn chi tiền thưởng được trích từ kinh phí đã được cấp cho Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Đến tháng 1-2026, các cá nhân tham gia giải thể thao trên đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhưng chưa nhận được tiền thưởng. Điều này đã ảnh hưởng đến tinh thần và động lực của các em.

Trao đổi về vấn đề này, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết nhằm động viên, khích lệ các em, Sở đã làm hồ sơ đề xuất khen thưởng đột xuất và được UBND tỉnh đồng ý. Do khoản tiền này không được nhận trực tiếp mà bắt buộc phải chuyển qua tài khoản nên thủ tục hơi lâu.

Tin liên quan

Giáo viên vui mừng khi nhận được tiền thưởng theo Nghị định 73

Giáo viên vui mừng khi nhận được tiền thưởng theo Nghị định 73

(NLĐO) - Nhiều giáo viên ở Đắk Lắk vui mừng thông báo cho phóng viên đã nhận được tiền thưởng theo Nghị định 73 để có một cái Tất ấm cúng hơn.

Nhận bằng khen gần 4 tháng, nhiều học sinh Đắk Lắk vẫn chưa có tiền thưởng

(NLĐO) – Sau gần 4 tháng được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc tại giải thể thao, nhiều học sinh vẫn chờ tiền thưởng kèm theo.

Nguyễn Đình Bắc tặng toàn bộ tiền thưởng làm từ thiện

(NLĐO) - Đoạt cú đúp danh hiệu ở Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025, tài năng Nguyễn Đình Bắc đã dùng toàn bộ tiền thưởng làm từ thiện

tỉnh Đắk Lắk thành tích cao khen thưởng đột xuất đoạt huy chương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo