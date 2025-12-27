Nguyễn Đình Bắc tặng toàn bộ tiền thưởng làm từ thiện

Nguyễn Đình Bắc trải qua một năm thi đấu đầy thành công trong màu áo CLB lẫn các cấp đội tuyển quốc gia. Đỉnh điểm, chân sút 22 tuổi xứ Nghệ sắm vai "người hùng" giúp U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan.

Trình diễn xuất sắc, Đình Bắc được đề cử ở hai hạng mục Giải thưởng QBV Việt Nam 2025, gồm danh hiệu QBV nam và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Trong đêm Gala trao thưởng, Đình Bắc không thể tham dự vì bận tập huấn ở Qatar cùng tuyển U23 Việt Nam song anh vẫn giành cú đúp danh hiệu: QBB nam và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Chia sẻ cảm xúc, Đình Bắc gửi lời cảm ơn người hâm mộ, gia đình, đồng đội và ban huấn luyện vì luôn đồng hành trong tập luyện, thi đấu. Bên cạnh đó, cầu thủ 22 tuổi cũng khẳng định danh hiệu cao quý sẽ là động lực giúp anh nỗ lực phấn đấu nhiều hơn ở hành trình phía trước.

"Thật vui và hạnh phúc khi nhận được 2 danh hiệu cao quý này! Bắc cũng xin phép được gửi toàn bộ số tiền thưởng là 45 triệu đồng vào Ban Vận động Cứu trợ Trung ương" - Đình Bắc thông báo trên trang cá nhân.

Đình Bắc cùng U23 Việt Nam đang tập huấn tại Qatar để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đầu năm 2026, toàn đội sẽ di chuyển sang Ả Rập Saudi để bước vào những lượt trận vòng bảng, lần lượt chạm trán U23 Jordan (ngày 6-1), U23 Kyrgyzstan (9-1) và chủ nhà U23 Ả Rập Saudi (12-1).