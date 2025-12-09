Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Gia đình nạn nhân kiến nghị giám định lại sức khỏe tài xế

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với ông N.V.B.T (SN 1992; ngụ ở xã Tam Ngãi) - tài xế gây tai nạn làm nữ sinh N.N.B.Tr (SN 2010, học sinh lớp 9) tử vong.

Lý do là tài xế T. được kết luận có bệnh lý tâm thần, mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác nên tạm đình chỉ điều tra để điều trị bệnh cho bị can.

Kiến nghị xem xét giám định lại sức khỏe tài xế

Bà N.T.H (mẹ Tr.) cho biết công an đã thông báo với bà về việc trên, tuy nhiên gia đình không đồng ý. Gia đình đã kiến nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long xem xét giám định lại sức khỏe của tài xế T. tại cơ sở y tế do gia đình chỉ định với sự có mặt của luật sư và người nhà.

Phân tích diễn biến của vụ án trên, luật sư Lê Quang Vũ - Giám đốc Công ty Luật Công Bình, Đoàn Luật sư TP HCM – cho rằng căn cứ theo điểm b, khoản 1, Điều 229 và Điều 447 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và Điều 49 Bộ luật Hình sự năm 2015, việc cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra đối với tài xế T. và đưa đi chữa bệnh là đúng quy định pháp luật.

Trường hợp tài xế T. được chữa khỏi bệnh, theo Điều 454 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, ngay khi cơ sở khám chữa bệnh thông báo bị can đã khỏi bệnh hoặc có đủ khả năng nhận thức, đủ khả năng điều khiển hành vi, thì VKSND sẽ trưng cầu giám định pháp y tâm thần về tình trạng bệnh của tài xế.

Quần áo và chiếc xe đạp mà em Tr. sử dụng vào hôm xảy ra tai nạn

Sau đó, căn cứ vào kết luận giám định về việc người bị bắt buộc chữa bệnh đã khỏi bệnh, VKSND sẽ ra quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với tài xế T. và cơ quan điều tra sẽ ra quyết định phục hồi điều tra. Vụ án vẫn sẽ tiếp tục được điều tra, giải quyết theo quy định.

Trường hợp tài xế T. không được chữa khỏi bệnh thì sẽ tiếp tục bị giữ tại cơ sở bắt buộc chữa bệnh dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

Đề nghị giám định lại là phù hợp

"Về quyền đề nghị giám định lại sức khỏe tài xế T. của gia đình bị hại là phù hợp. Tuy nhiên, cơ quan điều tra sẽ xem xét nếu có căn cứ thì sẽ chấp nhận giám định lại và ra quyết định trưng cầu giám định. Trường hợp không chấp nhận yêu cầu giám định lại thì phải thông báo cho người đề nghị giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do" - luật sư Lê Quang Vũ thông tin.

Riêng việc gia đình chỉ định cơ sở y tế để giám định lại là chưa phù hợp. Theo Điều 205 và Điều 206 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, việc trưng cầu giám định đối với tài xế T. do cơ quan thẩm quyền tiến hành tố tụng (cơ quan điều tra, VKSND, tòa án) thực hiện. Pháp luật hình sự hiện hành không có quy định cho phép gia đình bị hại hay bị can tự chọn bác sĩ tư nhân hay cơ sở bên ngoài thực hiện việc giám định.

Tuy nhiên, luật sư và gia đình bị hại có quyền đề xuất với cơ quan trưng cầu giám định về tổ chức giám định khác theo Luật Giám định tư pháp để đảm bảo tính khách quan và được tiếp cận kết luận giám định.