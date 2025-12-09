Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Gia đình nạn nhân kiến nghị giám định lại sức khỏe tài xế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Gia đình nạn nhân kiến nghị giám định lại sức khỏe tài xế

Ca Linh

(NLĐO) – Liên quan vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, người nhà nạn nhân kiến nghị giám định lại sức khoẻ tài xế tại cơ sở y tế do gia đình chỉ định.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với ông N.V.B.T (SN 1992; ngụ ở xã Tam Ngãi) - tài xế gây tai nạn làm nữ sinh N.N.B.Tr (SN 2010, học sinh lớp 9) tử vong.

Lý do là tài xế T. được kết luận có bệnh lý tâm thần, mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác nên tạm đình chỉ điều tra để điều trị bệnh cho bị can.

Kiến nghị xem xét giám định lại sức khỏe tài xế

Bà N.T.H (mẹ Tr.) cho biết công an đã thông báo với bà về việc trên, tuy nhiên gia đình không đồng ý. Gia đình đã kiến nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long xem xét giám định lại sức khỏe của tài xế T. tại cơ sở y tế do gia đình chỉ định với sự có mặt của luật sư và người nhà.

Phân tích diễn biến của vụ án trên, luật sư Lê Quang Vũ - Giám đốc Công ty Luật Công Bình, Đoàn Luật sư TP HCM – cho rằng căn cứ theo điểm b, khoản 1, Điều 229 và Điều 447 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và Điều 49 Bộ luật Hình sự năm 2015, việc cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra đối với tài xế T. và đưa đi chữa bệnh là đúng quy định pháp luật.

Trường hợp tài xế T. được chữa khỏi bệnh, theo Điều 454 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, ngay khi cơ sở khám chữa bệnh thông báo bị can đã khỏi bệnh hoặc có đủ khả năng nhận thức, đủ khả năng điều khiển hành vi, thì VKSND sẽ trưng cầu giám định pháp y tâm thần về tình trạng bệnh của tài xế.

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Gia đình được chỉ định nơi giám định tâm thần cho tài xế hay không? - Ảnh 1.

Quần áo và chiếc xe đạp mà em Tr. sử dụng vào hôm xảy ra tai nạn

Sau đó, căn cứ vào kết luận giám định về việc người bị bắt buộc chữa bệnh đã khỏi bệnh, VKSND sẽ ra quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với tài xế T. và cơ quan điều tra sẽ ra quyết định phục hồi điều tra. Vụ án vẫn sẽ tiếp tục được điều tra, giải quyết theo quy định.

Trường hợp tài xế T. không được chữa khỏi bệnh thì sẽ tiếp tục bị giữ tại cơ sở bắt buộc chữa bệnh dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

Đề nghị giám định lại là phù hợp

"Về quyền đề nghị giám định lại sức khỏe tài xế T. của gia đình bị hại là phù hợp. Tuy nhiên, cơ quan điều tra sẽ xem xét nếu có căn cứ thì sẽ chấp nhận giám định lại và ra quyết định trưng cầu giám định. Trường hợp không chấp nhận yêu cầu giám định lại thì phải thông báo cho người đề nghị giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do" - luật sư Lê Quang Vũ thông tin.

Riêng việc gia đình chỉ định cơ sở y tế để giám định lại là chưa phù hợp. Theo Điều 205 và Điều 206 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, việc trưng cầu giám định đối với tài xế T. do cơ quan thẩm quyền tiến hành tố tụng (cơ quan điều tra, VKSND, tòa án) thực hiện. Pháp luật hình sự hiện hành không có quy định cho phép gia đình bị hại hay bị can tự chọn bác sĩ tư nhân hay cơ sở bên ngoài thực hiện việc giám định.

Tuy nhiên, luật sư và gia đình bị hại có quyền đề xuất với cơ quan trưng cầu giám định về tổ chức giám định khác theo Luật Giám định tư pháp để đảm bảo tính khách quan và được tiếp cận kết luận giám định.

Tin liên quan

Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Làm rõ trách nhiệm người cầm cân nảy mực

Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Làm rõ trách nhiệm người cầm cân nảy mực

(NLĐO) – Nhiều bạn đọc mong muốn bi kịch cha đổi mạng sống để tìm công lý cho con ở Vĩnh Long không còn tái diễn

Vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong: Thông báo mới từ Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao

(NLĐO) - Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong.

Đình chỉ điều tra vụ người cha bắn tài xế sau khi con gái bị tai nạn tử vong ở Vĩnh Long

(NLĐO) - Nhiều lần khiếu nại vì vụ tai nạn khiến con gái tử vong chưa được giải quyết thỏa đáng, người cha ở Vĩnh Long đã dùng súng bắn tài xế rồi tự sát

tai nạn giao thông Vĩnh Long giám định tâm thầ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo