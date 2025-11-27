Ngày 27-11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe ô tô con làm 4 người tử vong và 2 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 48 phút ngày 26-11, tại Km 42+600 quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo BKS 98E-000.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 98R-013.xx do ông Phạm Văn D. (SN 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn với xe ô tô BKS 19A-483.xx do anh Lại Quang Nhân (SN 1993, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.

Lực lượng công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Hậu quả vụ tai nạn là 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu Vực Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Các nạn nhân đều đi trên ô tô 7 chỗ.

Được biết, trong số 4 người tử vong trong vụ tai nạn có 2 người là vợ chồng sinh sống trên địa bàn xã Lộc Bình. Đó là vợ chồng ông P.V.K. (SN 1969), bà T.T.L., trú tại thôn Lăng Xè, xã Lộc Bình. Con trai vợ chồng ông K. (SN 2004) đi cùng bố mẹ cũng bị thương trong vụ tai nạn. Ngoài ra, 2 nạn nhân tử vong còn lại là nhân viên y tế của một bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cùng đoàn công tác do ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, làm trưởng đoàn phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Lại Quang Nhân về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.