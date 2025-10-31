Vụ ô tô chạy ngược chiều trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn: Tài xế thừa nhận

Ngày 31-10, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết đã mời người đàn ông đi ngược chiều trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn lên làm việc, đồng thời tiến hành xử phạt hành chính.

Trước đó, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp nhận tin phản ánh về vụ việc xe ô tô biển số 61K-500... đi ngược chiều đường có biển báo cấm đi ngược chiều trên tuyến Mỹ Phước- Tân Vạn.

Đội CSGT Rạch Chiếc mời tài xế đi ngược chiều lên lập biên bản

Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành xác minh, yêu cầu người điều khiển ô tô nêu trên là ông Đ.V.H (SN 1963, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP HCM) đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Tại đây, ông Đ.V.H thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe ô tô biển số 61K-500... đi ngược chiều của đường một chiều trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Dĩ An, TP HCM vào lúc 6 giờ 50 phút ngày 29-10.

Clip người đàn ông đi ngược chiều trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn được người dân ghi lại

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ.V.H về hành vi: "Điều khiển xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều" với mức xử phạt vi phạm hành chính là 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

Phòng CSGT, Công an TP HCM nhấn mạnh, khi được người dân cung cấp hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mọi hành vi vi phạm sẽ được nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.