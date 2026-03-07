HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Vụ ô tô lao như tên bắn tông loạt phương tiện ở Hà Nội: Một phụ nữ tử vong

D.Thu

(NLĐO) - Chiếc xế hộp lao như tên bắn, tông liên hoàn nhiều ô tô và xe máy trên phố ở Hà Nội khiến 1 phụ nữ tử vong, nhiều người bị thương.

Liên quan vụ xe ô tô di chuyển rất nhanh tông liên hoàn nhiều xe ô tô và xe máy trên phố Nguyễn Chánh (Hà Nội) tối 6-3, nguồn tin từ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết đã có 1 nạn nhân tử vong.

Vụ ô tô tông liên hoàn xe ở Hà Nội: Một phụ nữ tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh. Ảnh chụp từ video

Trước đó, khoảng 19 giờ cùng ngày 7-3, nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu.

Trong đó, 1 phụ nữ khoảng 50 tuổi được Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đưa đến bệnh viện trong tình trạng đã tử vong ngoại viện. Nguyên nhân được xác định là đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não và chấn thương bụng kín.

Ngoài ra, bệnh viện còn tiếp nhận 4 nạn nhân khác liên quan vụ tai nạn, được lực lượng cấp cứu 115 đưa vào hoặc tự đến viện. Các bệnh nhân chủ yếu bị xây xước, chấn thương phần mềm và đang được theo dõi thêm khoảng 24 giờ.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 18 giờ 49 ngày 6-3, ông N.V.S. (SN 1960, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30A-536.xx lưu thông trên phố Nguyễn Chánh theo hướng Trần Duy Hưng.

Hình ảnh chiếc xế hộp lao nhanh tông vào nhiều phương tiện trên phố Nguyễn Chánh

Khi đến khu vực trước tòa nhà 10B Nam Trung Yên (phường Yên Hòa), chiếc xe bất ngờ lao rất nhanh tông liên hoàn vào 5 ô tô và 3 xe máy đang lưu thông trên đường, khiến nhiều người bị thương và phương tiện hư hỏng nặng.

Lực lượng CSGT và Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế N.V.S. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264 mg/l khí thở.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông tại đường Nguyễn Chánh (phường Yên Hoà, TP Hà Nội), đồng thời xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng để xử lý theo quy định pháp luật.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ ô tô lao như tên bắn, tông nhiều phương tiện

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ ô tô lao như tên bắn, tông nhiều phương tiện

(NLĐO)- Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông ở đường Nguyễn Chánh vào tối 6-3, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm.

VIDEO: Xe máy lao như “tên bắn” vào ô tô, 3 người thương vong

(NLĐO) - Phóng nhanh với tốc độ kinh hoàng, xe máy chở 3 nam thanh niên đã tông trực diện vào ô tô khiến cả 3 người thương vong

VIDEO: Xe máy lao như tên bắn vào gốc cây, 3 nam thanh niên tử vong

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 nam thanh niên đi xe máy tử vong

