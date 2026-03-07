Vụ ô tô lao như tên bắn tông loạt phương tiện ở Hà Nội: Một phụ nữ tử vong

Liên quan vụ xe ô tô di chuyển rất nhanh tông liên hoàn nhiều xe ô tô và xe máy trên phố Nguyễn Chánh (Hà Nội) tối 6-3, nguồn tin từ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết đã có 1 nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh. Ảnh chụp từ video

Trước đó, khoảng 19 giờ cùng ngày 7-3, nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu.

Trong đó, 1 phụ nữ khoảng 50 tuổi được Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đưa đến bệnh viện trong tình trạng đã tử vong ngoại viện. Nguyên nhân được xác định là đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não và chấn thương bụng kín.

Ngoài ra, bệnh viện còn tiếp nhận 4 nạn nhân khác liên quan vụ tai nạn, được lực lượng cấp cứu 115 đưa vào hoặc tự đến viện. Các bệnh nhân chủ yếu bị xây xước, chấn thương phần mềm và đang được theo dõi thêm khoảng 24 giờ.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 18 giờ 49 ngày 6-3, ông N.V.S. (SN 1960, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30A-536.xx lưu thông trên phố Nguyễn Chánh theo hướng Trần Duy Hưng.

Hình ảnh chiếc xế hộp lao nhanh tông vào nhiều phương tiện trên phố Nguyễn Chánh

Khi đến khu vực trước tòa nhà 10B Nam Trung Yên (phường Yên Hòa), chiếc xe bất ngờ lao rất nhanh tông liên hoàn vào 5 ô tô và 3 xe máy đang lưu thông trên đường, khiến nhiều người bị thương và phương tiện hư hỏng nặng.

Lực lượng CSGT và Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế N.V.S. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264 mg/l khí thở.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông tại đường Nguyễn Chánh (phường Yên Hoà, TP Hà Nội), đồng thời xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng để xử lý theo quy định pháp luật.