Thời sự Xã hội

VIDEO: Xế hộp lao như tên bắn, tông liên tiếp nhiều ô tô và xe máy, 4 người bị thương

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Chiếc xe ô tô di chuyển rất nhanh trên phố Nguyễn Chánh (Hà Nội) đã tông nhiều phương tiện khác khiến 4 người bị thương.

Tối 6-3, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị này đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hoà, TP Hà Nội).

Hình ảnh chiếc xế hộp lao như tên bắn, tông vào nhiều phương tiện trên phố Nguyễn Chánh

Tai nạn giao thông Hà Nội: Nhiều người bị thương trong vụ va chạm liên hoàn - Ảnh 1.

Nhiều phuơng tiện va chạm với nhau. Ảnh: M.T.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, chiếc ô tô mang BKS 30A-536.xx do một tài xế điều khiển khi di chuyển trên phố Nguyễn Chánh đã bất ngờ va chạm với 2 xe máy trên đường. Sau đó, ô tô tiếp tục va chạm vào 2 xe máy khác đang di chuyển phía trước, khiến 1 nạn nhân bị thương nặng.

Chiếc ô tô chưa dừng lại mà tông, va liên hoàn vào 4 ô tô khác trên đường. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu. Ít phút sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn, cảnh sát đã tới hiện trường để phân luồng, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường có ít nhất 5 ô tô và 2 xe máy bị hư hỏng nặng, các mảnh vỡ từ vụ tai nạn văng khắp mặt đường.

Tai nạn giao thông Hà Nội: Nhiều người bị thương trong vụ va chạm liên hoàn - Ảnh 2.

Vụ việc có ít nhất 4 người bị thương

Theo một số nhân chứng, vụ tai nạn có ít nhất 4 người bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Xe khách va chạm xe 16 chỗ, 1 người chết, nhiều người bị thương

Xe khách va chạm xe 16 chỗ, 1 người chết, nhiều người bị thương

(NLĐO) - Sau khi va chạm với xe khách giường nằm, xe 16 chỗ dập nát phần đầu. Vụ tai nạn khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Tàu chở khách và tàu chở đá va chạm trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

(NLĐO) - Tàu khách chở 23 người và tàu chở đá va chạm nhau khi di chuyển trên hồ Thác Bà khiến tàu khách chìm, 6 người mất tích.

Va chạm xe tải, nữ công nhân tử vong khi vừa tan ca

(NLĐO) - Trên đường về nhà sau khi tan ca, một nữ công nhân tử vong tại chỗ sau khi bị xe tải chạy cùng chiều tông từ phía sau

