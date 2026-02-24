Vụ ô tô lao xuống kênh làm 2 người tử vong ở Gia Lai: Hé lộ nguyên nhân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Vụ ô tô lao xuống kênh làm 2 người tử vong ở Gia Lai: Hé lộ nguyên nhân

Đức Anh

(NLĐO) - Vụ ô tô rơi xuống kênh làm 2 người tử vong ở Gia Lai được xác định xảy ra khi tài xế vào khúc cua gấp, không quen địa hình.

Ngày 24-2, lãnh đạo UBND xã Bình An, tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã có kết quả xác minh ban đầu vụ phát hiện 2 thi thể cùng một ô tô dưới kênh Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc.

Vụ ô tô lao xuống kênh làm 2 người tử vong ở Gia Lai: Hé lộ nguyên nhân - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 sáng 23-2, người dân đi thăm đồng phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt kênh, cạnh chiếc ô tô con biển số 51F-708.22 nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận định có thể còn nạn nhân khác, lực lượng chức năng phối hợp đơn vị vận hành hệ thống kênh Văn Phong tạm ngừng cấp nước để tổ chức tìm kiếm. Sau đó, thi thể thứ hai được tìm thấy gần vị trí chiếc xe gặp nạn.

Tại hiện trường, một trụ biển báo dọc kênh bị tông gãy, mép bê tông lan can xuất hiện vết vỡ, nghi là vị trí phương tiện mất lái rồi lao xuống kênh. Chiếc ô tô đã được cẩu lên bờ phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Theo xác minh ban đầu, xe xuất phát từ xã Hoài Ân (Gia Lai) lúc 22 giờ ngày 20-2 (mùng 4 Tết), dự định di chuyển đến khu vực phường An Khê (Gia Lai) để chúc Tết người thân. Do không quen địa hình, khi vào khúc cua gấp, phương tiện xảy ra tai nạn.

Hai nạn nhân được xác định là Châu Văn B. (SN 2001; trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai) và Trịnh Thị Ngọc H. (SN 1995; trú xã Kông Yang, tỉnh Gia Lai).

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an xã bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời báo cáo Công an tỉnh Gia Lai để tổ chức khám nghiệm theo quy định và phối hợp gia đình các nạn nhân xử lý hậu sự.

Tin liên quan

Thông tin mới về vụ phát hiện 2 thi thể dưới kênh nước ở Gia Lai

Thông tin mới về vụ phát hiện 2 thi thể dưới kênh nước ở Gia Lai

(NLĐO) - Một trong 2 thi thể được tìm thấy dưới kênh thoát nước Văn Phong ở Gia Lai đã mất liên lạc và được gia đình tìm kiếm từ ngày mùng 4 Tết.

Phát hiện thi thể đôi nam nữ cùng ô tô chìm dưới đập nước

(NLĐO) - Thi thể đôi nam, nữ cùng chiếc xe 5 chỗ vừa được người dân phát hiện dưới nước thuộc khu vực đập dâng Vân Phong, tỉnh Gia Lai

Phát hiện thi thể đôi nam nữ ôm chặt nhau dưới hồ

(NLĐO) - Sáng nay, nhiều người dân TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đi làm vườn đã hốt hoảng khi phát hiện thi thể đôi nam nữ quấn nhau bằng dây điện dưới hồ.

lực lượng chức năng chính quyền địa phương an ninh trật tự 2 người tử vong công an xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo