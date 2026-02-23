HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin mới về vụ phát hiện 2 thi thể dưới kênh nước ở Gia Lai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Một trong 2 thi thể được tìm thấy dưới kênh thoát nước Văn Phong ở Gia Lai đã mất liên lạc và được gia đình tìm kiếm từ ngày mùng 4 Tết.

Chiều 23-2, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang làm rõ vụ việc phát hiện thi thể đôi nam nữ tử vong dưới kênh dẫn nước Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc, xã Bình An.

Hai thi thể đã được lực lượng chức năng xác định là anh Châu Văn B. (SN 2001, trú tại xã KBang, tỉnh Gia Lai) và Trịnh Thị Ngọc H. (SN 1995, trú tại xã Kon Giang, tỉnh Gia Lai).

Phát hiện thi thể dưới kênh nước ở Gia Lai: Nạn nhân mất liên lạc từ mùng 4 Tết - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng trục vớt xe con lên bờ đề phục vục công tác điều tra

Trong đó, chị Trịnh Thị Ngọc H. đã mất liên lạc với gia đình từ ngày tối mùng 4 Tết Nguyên đán. Đến ngày hôm qua (22-2), người nhà đã thông báo tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội và mong muốn ai đã gặp, nhìn thấy thì báo tin cho gia đình.

Đến sáng 23-2, người dân địa phương phát hiện thi thể anh Châu Văn B. vướng vào cống nước tại kênh Văn Phong, nên trình báo chính quyền địa phương. Mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị Trịnh Thị Ngọc H. và một chiếc ô tô hiệu Kia Morning, BKS 51F-708.xx chìm dưới lòng kênh.

Người dân ghi lại thời điểm lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng bước đầu xác định tối 22 giờ ngày 20-2, chiếc xe xuất phát từ xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Khi đến đoạn đường trên có khả năng do không quen đường, gặp khúc cua gấp nên dẫn đến tai nạn. Gần hiện trường, lực lượng chức năng cũng phát hiện một biển báo giao thông bị ngã đổ.

Do vụ việc xảy ra vào ban đêm nên các nạn nhân đã không được phát hiện kịp thời dẫn tới tử vong.

Tin liên quan

CLIP: Phát hiện người đàn ông tử vong dưới mương nước ở Cà Mau

(NLĐO) - Người dân đi làm sớm ở tỉnh Cà Mau phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới mương nước nên vội báo công an

Nam thanh niên tử vong trong ô tô lật ngửa dưới mương nước

(NLĐO) – Rạng sáng, người dân phát hiện ô tô lật ngửa dưới mương nước nên tới kiểm tra thì phát hiện bên trong có 1 thanh niên đã tử vong.

VIDEO: Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em 2 tuổi rơi xuống mương nước

(NLĐO) - Trong lúc chơi đùa, một bé trai 2 tuổi không may rơi xuống mương nước sâu. Người anh 4 tuổi đi cùng nhanh trí hô hoán người lớn cứu sống em trai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo