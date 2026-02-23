Chiều 23-2, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang làm rõ vụ việc phát hiện thi thể đôi nam nữ tử vong dưới kênh dẫn nước Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc, xã Bình An.

Hai thi thể đã được lực lượng chức năng xác định là anh Châu Văn B. (SN 2001, trú tại xã KBang, tỉnh Gia Lai) và Trịnh Thị Ngọc H. (SN 1995, trú tại xã Kon Giang, tỉnh Gia Lai).

Lực lượng chức năng trục vớt xe con lên bờ đề phục vục công tác điều tra

Trong đó, chị Trịnh Thị Ngọc H. đã mất liên lạc với gia đình từ ngày tối mùng 4 Tết Nguyên đán. Đến ngày hôm qua (22-2), người nhà đã thông báo tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội và mong muốn ai đã gặp, nhìn thấy thì báo tin cho gia đình.

Đến sáng 23-2, người dân địa phương phát hiện thi thể anh Châu Văn B. vướng vào cống nước tại kênh Văn Phong, nên trình báo chính quyền địa phương. Mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị Trịnh Thị Ngọc H. và một chiếc ô tô hiệu Kia Morning, BKS 51F-708.xx chìm dưới lòng kênh.

Người dân ghi lại thời điểm lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng bước đầu xác định tối 22 giờ ngày 20-2, chiếc xe xuất phát từ xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Khi đến đoạn đường trên có khả năng do không quen đường, gặp khúc cua gấp nên dẫn đến tai nạn. Gần hiện trường, lực lượng chức năng cũng phát hiện một biển báo giao thông bị ngã đổ.

Do vụ việc xảy ra vào ban đêm nên các nạn nhân đã không được phát hiện kịp thời dẫn tới tử vong.