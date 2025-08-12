Vụ ô tô lùi vào đám đông làm 1 người tử vong, 10 người bị thương: Cán bộ xã vi phạm nồng độ cồn

Ngày 12-8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các xã, phường tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai

Công điện nêu rõ thời gian qua, nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, quy định của pháp luật về việc không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa; đặc biệt là không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức chưa tự giác, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, chưa gương mẫu trong việc thực hiện trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, gây hậu quả xã hội nghiêm trọng. Điển hình là vụ việc tại xã Phong Dụ Thượng tối ngày 11-8 làm 1 người chết và 10 người bị thương.

Để nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan quán triệt, phổ biến ngay đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về việc nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa.

Tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia. Gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về các nội dung trên… Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các xã phường tăng cường phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồng, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trước, trong và sau thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở. Phối hợp với cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để thông báo kịp thời kết quả xử lý vi phạm nhằm phục vụ công tác quản lý cán bộ theo quy định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào tối 11-8, tại xã Phong Dụ Thượng diễn ra chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến khoảng 20 giờ 30 phút, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, điều khiển ô tô Toyota Fortuner biển xanh 21C-1927 từ Nhà hàng Nam Phong đến Nhà văn hóa thôn Làng Chang để dự chương trình. Khi vào khu vực sân nhà văn hóa, xe đã bất ngờ lùi vào đám đông khiến 1 người chết, 10 người bị thương. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy ông Mạnh có nồng độ cồn 0,286 mg/l khí thở.

Ngay sau tai nạn, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp chính quyền địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời hỗ trợ nạn nhân và gia đình. Người bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng/người. Cử lực lượng hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong lo hậu sự và hỗ trợ kinh phí theo quy định.

Hiện, vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.