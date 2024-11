Vụ ô tô quá tải làm sập cầu ở An Giang: Tài xế có thể bị xử lý hình sự

(NLĐ) - Ngày 13-6, Cơ quan Điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Đào Thanh Nghĩa (SN 1977, ngụ phường 11, TP Đà Lạt), để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.