Bạn đọc

Vụ "Ớn lạnh bên trong kho chứa mèo ở Đồng Tháp": Bạn đọc tranh luận dữ dội

Vân Du

(NLĐO) – Sau khi xem thông tin trên Báo Người Lao Động về vụ "ớn lạnh bên trong kho chứa mèo ở Đồng Tháp", nhiều bạn đọc lên án và đề nghị xử nghiêm

Thời gian gần đây, tình trạng bắt trộm mèo diễn ra ở miền Tây ngày càng công khai và trầm trọng. Nhiều người sau một đêm thức dậy đã phát hiện những chú mèo cưng của gia đình bị "bốc hơi". Do đó, sau khi Báo Người Lao Động đăng tin "Ớn lạnh bên trong kho chứa mèo ở Đồng Tháp", rất nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc trước việc trộm mèo ngày càng hoành hành.

CLIP: Bắt quả tang kho lạnh chứa thịt mèo ở Đồng Tháp trước đó

Bạn đọc có tên nhatl**@gmail.com bức xúc, nói: "Mèo là động vật thông minh, gần gũi. Bọn trộm mèo ngày càng lộng hành, manh động nên hy vọng chính quyền cần có biện pháp mạnh. Bên cạnh việc tuyên truyền để người dân bảo vệ động vật thì cần xóa các khu tập kết, chế biến, tiếp tay cho những người làm giàu bất chính".

Một bạn đọc khác thì trách móc: "Người thương động vật không hết, còn người thì giết không gớm tay".

Bạn đọc khác thì phẫn nộ: "Tôi bị mất một bé mèo đen chưa đến 2kg đã một tháng vẫn chưa nguôi ngoai. Nghĩ đến mèo của tôi nằm trong số này mà căm phẫn"…

Vụ "ớn lạnh bên trong kho chứa mèo ở Đồng Tháp": Bạn đọc bức xúc lên án - Ảnh 1.

Vụ "ớn lạnh bên trong kho chứa mèo ở Đồng Tháp": Bạn đọc bức xúc lên án - Ảnh 2.

Vụ "ớn lạnh bên trong kho chứa mèo ở Đồng Tháp": Bạn đọc bức xúc lên án - Ảnh 3.

Vụ "ớn lạnh bên trong kho chứa mèo ở Đồng Tháp": Bạn đọc bức xúc lên án - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng kiểm tra "kho" chứa mèo không rõ nguồn gốc vào ngày 16-12

Một bạn đọc có tên là "uyenk**", đặt câu hỏi với lực lượng chức năng: "Tại sao cơ quan chức năng không tịch thu số mèo còn sống khi số mèo đó không rõ nguồn gốc? Biết bao nhiêu người, trong đó có tôi vẫn đang mong tìm lại được mèo bị mất trộm của mình?".

Đồng thuận với ý kiến trên, bạn đọc có tên "minht**" tỏ ra thắc mắc: "Đối với những chú mèo còn sống, cơ quan chức năng giao đối tượng vi phạm chăm sóc, tiêm ngừa vắc-xin cho đủ ngày thì sẽ có hướng giải quyết tiếp theo. Về phần mèo đã giết mổ, lực lượng chức năng yêu cầu đối tượng vi phạm phải tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật. Rồi ai giám sát đối tượng thực thi?"

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16-12, Công an xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp phát hiện hành vi mua bán 38 kg mèo không rõ nguồn gốc tại hộ bà Võ Thị Mộng Thu (ngụ xã Hòa Long). Thời điểm bị bắt quả tang, bà Thu đang nhận mèo từ Vũ Hồng Khánh, tài xế chở thuê cho bà Nguyễn Thị Tám (ngụ tỉnh An Giang).

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nơi này có hành vi thu gom 16 con mèo (41 kg) không rõ nguồn gốc, nhốt trong 2 sọt nhựa để chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Bên cạnh đó, trong tủ lạnh của hộ trên còn chứa 43 kg mèo đã qua sơ chế. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 22 sọt nhựa nhốt 210 con mèo (650 kg) trên xe tải của Khánh và thu giữ các vật dụng bẫy mèo của hộ bà Thu.

Số mèo đông lạnh không rõ nguồn gốc đã được Công an xã Hòa Long và cơ quan thú y lập biên bản tiêu hủy. Đối với số mèo còn sống, cơ quan chức năng giao chủ cơ sở theo dõi tình trạng sức khỏe, đồng thời liên hệ cơ quan thú y địa phương để tiêm phòng dịch.

Bà Thu cho hay trước đó gia đình chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng ở xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Khoảng 2 tháng nay, vợ chồng người phụ nữ trên chuyển qua nghề mua bán mèo. Những chú mèo được các điểm thu mua ở An Giang, Đồng Tháp mang về kho này để chứa, chờ vận chuyển đi tiêu thụ.

"Qua vụ việc, tôi thừa nhận hành vi chứa mèo mà không có giấy phép kinh doanh, không tiêm phòng vắc-xin, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là sai" – bà Thu thừa nhận.


Tin liên quan

Nói không với thịt chó?: Cần luật hóa giết mổ, tiêu thụ chó, mèo

Nói không với thịt chó?: Cần luật hóa giết mổ, tiêu thụ chó, mèo

Để điều chỉnh hành vi xã hội của con người cần luật hóa để ràng buộc và phải chứng minh được hành vi này ảnh hưởng đến lợi ích công

Nên cấm hẳn việc kinh doanh và ăn thịt chó, mèo!

(NLĐO)- Từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo là góp phần làm giảm bớt những vụ trộm chó gây bất ổn trong xã hội; cải thiện hình ảnh người Việt trong mắt du khách

Tranh cãi gay gắt việc nuôi chó, mèo ở chung cư Sài Gòn

(NLĐO) - Không ít chung cư ở Sài Gòn xảy ra cãi nhau chỉ vì chuyện nuôi chó, mèo

tỉnh Đồng Tháp miền tây đồng tháp trộm mèo Bạn đọc phẫn nộ
