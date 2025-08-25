HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Vụ ông Ba Minh: Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo “nóng”

TÂM QUÂN

(NLĐO) - Theo thông tin từ ông Ba Minh và người thân, tính đến nay, đã có nhiều nhà hảo tâm đến hỗ trợ ông với số tiền khoảng 60-70 triệu đồng

Ngày 25-8, trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân từ việc khai thác, phản ánh thông tin người khác trên mạng xã hội.

Ông Ba Minh chia sẻ với Báo Người Lao Động

Theo đó, những ngày gần đây, cộng đồng mạng và người dân tại xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp đặc biệt quan tâm đến trường hợp của ông Ba Minh (Ngô Hoàng Minh; SN 1961, cư trú tại ấp Tân Hội, xã Tân Long) sau khi người phụ nữ chung sống với ông như vợ chồng là bà Nguyễn Thị Giao được con ruột đón về đoàn tụ tại Nghệ An vào ngày 15-8.

Đáng chú ý, liên quan vụ việc này, đã xuất hiện hàng loạt tài khoản mạng xã hội đến ghi hình, phỏng vấn và chia sẻ hoàn cảnh kinh tế, gia đình của ông Ba Minh một cách công khai, gây ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương và nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ động phối hợp Công an xã Tân Long nắm tình hình, đảm bảo ANTT, không để phát sinh tình huống phức tạp, gây dư luận xấu, ảnh hưởng tình hình ANTT tại địa phương.

Tuy nhiên, hàng ngày có khoảng 10-20 chủ tài khoản TikTok, YouTube và Facebook đã trực tiếp đến nhà ông Ba Minh để quay phim, livestream, cập nhật thông tin cá nhân và hứa hẹn vận động hỗ trợ tiền bạc, xây nhà,…

Theo thông tin từ ông Minh và người thân, tính đến nay đã có nhiều nhà hảo tâm đến hỗ trợ ông với số tiền khoảng 60-70 triệu đồng, cùng các vật dụng cần thiết. Các lời hứa còn lại chưa được xác thực hoặc chưa thực hiện.

Đáng chú ý, phát hiện nhiều nội dung đăng tải thổi phồng số tiền ông Minh được nhận lên đến hàng tỉ đồng, gây hiểu lầm trong dư luận và tạo áp lực không đáng có đối với ông Minh.

Việc công khai họ tên, địa chỉ, số nhà, hoàn cảnh của ông Minh trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, dẫn đến các hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, quấy rối, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín của ông Minh.

Cảnh báo vi phạm dữ liệu cá nhân trong Vụ ông Ba Minh ở Đồng Tháp - Ảnh 2.

Cảnh báo vi phạm dữ liệu cá nhân trong Vụ ông Ba Minh ở Đồng Tháp - Ảnh 3.

Hàng ngày, có khoảng 10-20 chủ tài khoản TikTok, YouTube và Facebook đã trực tiếp đến nhà ông Ba Minh để quay phim, livestream. Ảnh: VÕ DƯƠNG

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình sử dụng mạng xã hội phải tôn trọng quyền riêng tư của người dân; không quay phim, ghi hình, đăng tải thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng thuận rõ ràng; không thổi phồng, bóp méo sự thật để câu view, trục lợi và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời, người dân và cộng đồng mạng cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, không chia sẻ hoặc cổ vũ những nội dung giật gân, thiếu kiểm chứng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân và xã hội.

Tin liên quan

Cảnh báo thủ đoạn làm giả bill chuyển tiền, căn cước công dân

Cảnh báo thủ đoạn làm giả bill chuyển tiền, căn cước công dân

(NLĐO) – Làm giả bill chuyển tiền với giá 5.000-6.000 đồng/lần, căn cước công dân chỉ 10.000 đồng/lần.

Công an cảnh báo về tin "bắt cóc bé gái" và chiêu trò kêu gọi chuyển tiền

(NLĐO) - Công an thông tin bé gái bị bắt cóc lan truyền trên Facebook là sai sự thật, đồng thời cảnh báo thủ đoạn lợi dụng tin giả để kêu gọi từ thiện

Cảnh báo quan trọng du khách cần lưu ý khi leo núi Bà Đen

(NLĐO) - Liên tục trong những ngày qua, đã có 3 trường hợp du khách cần hỗ trợ trong quá trình leo núi Bà Đen

công an tỉnh tỉnh Đồng Tháp tài khoản mạng xã hội cộng đồng mạng ông Ba Minh Tiktok youtube
    Thông báo