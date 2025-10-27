Vụ sản xuất cà phê giả: Bất ngờ với hàm lượng caffeine trong sản phẩm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ sản xuất cà phê giả: Bất ngờ với hàm lượng caffeine trong sản phẩm

Đức Anh

(NLĐO) - Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai sản xuất cà phê với hàm lượng caffeine chỉ 0,3%, trong khi tiêu chuẩn tối thiểu là 1%.

Ngày 27-10, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết kết quả giám định ban đầu cho thấy sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu T.K của Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai chỉ có 0,3% hàm lượng caffeine.

Vụ sản xuất cà phê giả: Bất ngờ với hàm lượng caffeine trong sản phẩm - Ảnh 1.

Lực lượng Công an khám xét cơ sở sản xuất cà phê của Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai nằm trên đường Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú

Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5251:2015, cà phê bột phải có tối thiểu 1% caffeine. Như vậy, sản phẩm của Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai chỉ đạt 30% so với quy định. Đây là dấu hiệu của hành vi sản xuất cà phê giả.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt thêm một nghi phạm là Nguyễn Văn Hạnh (38 tuổi; trú tại phường An Bình, tỉnh Gia Lai) – người trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp này.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 24-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hai cơ sở sản xuất cà phê nghi làm giả của Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai.

Hai cơ sở này nằm trên đường Trường Sa (xã Gào) và đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú), do ông Võ Minh Tùng (47 tuổi, trú phường Hội Phú) làm Giám đốc.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt tang vật và nguyên liệu nghi dùng để sản xuất cà phê giả, gồm: hơn 300 kg cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu T.K; gần 900 kg cà phê nhân và 4.000 kg cà phê bột rang, xay, trộn chờ đóng gói; hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu, gồm hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu; cùng máy móc thiết bị sản xuất như máy xay, máy trộn, máy rang, máy ép bao bì, máy in ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự ông Võ Minh Tùng để điều tra về hành vi sản xuất cà phê giả, đồng thời niêm phong toàn bộ tang vật, máy móc, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất vi phạm.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ quy mô, đường dây tiêu thụ và các đối tượng có liên quan trong vụ việc.

Tin liên quan

Vụ sản xuất cà phê giả: Tạm giữ Giám đốc Công ty Nguyên Phát Gia Lai

Vụ sản xuất cà phê giả: Tạm giữ Giám đốc Công ty Nguyên Phát Gia Lai

(NLĐO) - Cơ quan công an đã tạm giữ Giám đốc Công ty Nguyên Phát Gia Lai và một người liên quan để làm rõ vụ việc nghi sản xuất cà phê giả.

Phát hiện vụ sản xuất cà phê giả số lượng lớn ở Gia Lai

(NLĐO) - công an đã phát hiện nhiều cơ sở đang tẩm ướp, trộn hoá chất không rõ nguồn gốc vào sản phẩm cà phê và cà phê giả.

Phó giám đốc hoạt động sản xuất công an tỉnh điều tra tội phạm cơ sở sản xuất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo