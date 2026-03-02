Ngày 2-3, theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, sau sự việc xe tải chở gạo làm sập cầu 30 Tháng 4 bắc qua kênh Thốt Nốt (nối liền khu vực Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng và khu vực Thạnh Phước 1, phường Trung Nhứt), địa phương sẽ nhanh chóng khắc phục và lắp lại nhịp cầu.

Nhịp cầu bị sập đã được trục vớt

Ngoài ra, địa phương cũng sẽ xem xét xử lý vi phạm đối với chủ doanh nghiệp và tài xế điều khiển xe vượt tải trọng cho phép qua cầu.

Hiện công tác trục vớt xe, nhịp cầu sập đã hoàn thành. Sở Xây dựng cũng ra thông báo kể từ ngày 2-3, kết thúc việc cấm phương tiện thủy nội địa lưu thông qua kênh Thốt Nốt, đoạn cầu 30 Tháng 4, từ Km6+100 đến Km7+100. Các phương tiện được lưu thông theo luồng hiện trạng ban đầu.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 28-2, một xe tải hơn 8 tấn đang chở gạo chạy qua cầu 30 Tháng 4 theo làn giữa dành cho ô tô thì cầu bị sập nhịp chính xuống sông. Tài xế mở cửa xe ra ngoài và kêu gọi mọi người hỗ trợ.

Tại hiện trường, một đầu nhịp chính của cây cầu chìm xuống nước, đầu còn lại gác lên trụ; nửa thân xe tải chìm dưới kênh, nhiều bao gạo rơi ra ngoài. Vụ việc làm giao thông đường bộ và đường sông tê liệt.

Phường Thuận Hưng đã phối hợp với ngành chức năng tạm đóng cầu (bao gồm làn xe máy), hướng dẫn người dân đi đường vòng. Đồng thời, lực lượng chức năng điều phương tiện cẩu nhịp cầu bị sập lên bờ.

Sau sự việc, Sở Xây dựng thông báo cấm các phương tiện giao thông đường thủy nội địa lưu thông qua kênh Thốt Nốt (đoạn cầu 30 Tháng 4), trừ các phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và điều tiết giao thông.