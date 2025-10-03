HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sập cầu trên đường tránh ở Tuyên Quang

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau khi nước lũ rút, cầu Tát Luông trên tuyến đường tránh xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang bị sập một mố cầu.

Khoảng 1 giờ ngày 3-10, cầu Tát Luông trên tuyến đường tránh xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang bị sập một mố cầu sau khi nước lũ rút khiến mặt cầu nứt vỡ, rơi xuống suối.

- Ảnh 1.

Cầu Tát Luông trên tuyến đường tránh xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang, bị sập. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đã cấm phương tiện lưu thông qua khu vực.

Nguyên nhân ban đầu là do nhiều ngày mưa lớn, nước suối dâng cao đánh mạnh vào mố cầu. Khi nước rút, nền móng bị sụt lún, kéo theo toàn bộ mố cầu còn lại sập hẳn.

Cầu Tát Luông được xây dựng từ năm 2014, gồm hai làn xe, rộng 10 m, dài 150 m, có 2 mố cầu chính.

Được biết, đến ngày 2-10, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10 đã làm 6 người ở tỉnh Tuyên Quang chết và mất tích; trên 6.300 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại (trên 5.400 nhà bị ngập nước phải di dời khẩn cấp); gần 3.300 ha lúa bị ngập, ảnh hưởng...

Tại các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có gần 250 vị trí ngập, sạt lở, ách tắc giao thông với khối lượng sạt lở đất, đá là trên 33.800 m3, tại các tuyến giao thông có trên 240 vị trí sạt lở, hư hỏng. Mưa lũ còn khiến 17 cây cầu bị hư hỏng; 45 công trình thủy lợi, trên 15.000 m kênh mương, trên 7.000 m kè bờ sông, bờ suối, 2 cống bị sạt, trôi, hư hỏng…

Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương khắc phục hậu quả của bão lũ.

Sập cầu trên đường tránh ở Tuyên Quang - Ảnh 1.

