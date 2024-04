Vụ sát hại bạn gái, chôn xác: Nam thiếu niên 15 tuổi tạo bằng chứng ngoại phạm

Chiều 22-4, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay sau khi ra tay sát hại bạn gái là N.T.D. (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) rồi kéo thi thể ra vườn chôn, nghi phạm Lê Văn T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, cùng xã An Hồng) đã tạo chứng cứ ngoại phạm tinh vi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.



Lực lượng chức năng khai quật nơi Lê Văn T. chôn thi thể nạn nhân, phi tang trong vườn nhà

Nguồn tin cho hay chiều 12-4, trong quá trình nhắn tin qua lại, giữa Lê Văn T. và N.T.D. đã xảy ra cãi vã, có lời lẽ xúc phạm bố mẹ của nhau. Bực tức về việc bạn gái xúc phạm phụ huynh, T. nhắn tin bảo sang đón D. qua nhà mình để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 14 giờ cùng ngày, T. đi xe máy điện đến đón D. và cả 2 lại đấu khẩu. Về đến nhà T., tại phòng ngủ ở tầng 1, T. và D. tiếp tục xúc phạm bố mẹ của nhau.

Trong lúc bực tức, T. dùng tay đấm 2 cái vào đầu D.. Khi bị bạn gái phản kháng cào trầy xước cổ tay, T. đã lôi D. ra khu vực phòng bếp rồi hành hung. Trong lúc giằng co, T. dùng tay đẩy mạnh khiến D. đập đầu vào thành bếp rồi ngã xuống sàn bếp bất tỉnh.

Cùng lúc, nghe thấy tiếng ông N.V.T (bố D.) đứng ở ngoài sân gọi, T. liền đóng cửa bếp lại và đi lên phòng khách tiếp chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi ông N.V.T. có hỏi con gái mình đâu thì T. trả lời không có ở đây nên ông T. bỏ về.

Khu vực phòng bếp, nơi T. đánh nạn nhân bất tỉnh

Quay lại phòng bếp, thấy D. bất động, cho rằng bạn gái đã chết nên T. nảy sinh ý định giấu xác phi tang. Sau khi kéo D. xuống khu vực phòng kho phía sau nhà, sợ D. vẫn sống, T. lấy dây nilon sát hại nạn nhân rồi lấy bao dứa trùm vào thi thể đưa ra vườn nhà chôn

Ra tay xong, T. kiểm tra bếp, sân, kho không phát hiện thấy có dấu vết máu thì mới đi tắm rửa sinh hoạt bình thường.

Ngày hôm sau 13-4, để tạo bằng chứng ngoại phạm, T. đã sử dụng điện thoại của D. nhắn qua ứng dụng Messenger đến điện thoại của T. với nội dung là D. đã đi khỏi nhà và đừng bảo mọi người đi tìm, sau đó tắt nguồn điện thoại và ném chiếc điện thoại của D. xuống ao nhà hàng xóm.

Nghi phạm Lê Văn T.

Trong những ngày sau đó, gia đình nạn nhân và Công an xã An Hồng nhiều lần hỏi về tung tích của D. nhưng T. đều chối, nói không biết.

Ngày 19-4, biết mọi việc đã bại lộ, Lê Văn T. đã tự thú với Công an xã An Hồng và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.