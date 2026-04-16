Vụ sát hại trọng tài gây rúng động bóng đá Ecuador

Bỏ trốn khỏi hiện trường

Nạn nhân là Javier Ortega, 48 tuổi, một trọng tài địa phương quen thuộc trong các giải đấu nghiệp dư tại thị trấn Pasaje thuộc tỉnh El Oro (Ecuador). Theo các nhân chứng, vụ việc bắt đầu ngay giữa trận đấu cuối tuần qua khi nhiều đối tượng có vũ trang bất ngờ xông vào sân và nổ súng trước sự chứng kiến của đông đảo cầu thủ và khán giả. Nhóm hung thủ sau khi gây án cũng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trọng tài Javier Ortega bị sát hại trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả và người hâm mộ (Ảnh: JamPress)

Dù lực lượng cứu hộ có mặt ngay sau đó, trọng tài Ortega đã không qua khỏi và được xác nhận tử vong tại chỗ. Trận đấu lập tức bị hủy bỏ và ban tổ chức giải quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Theo điều tra ban đầu, đây nhiều khả năng là vụ tấn công có chủ đích. Tờ The Sun cho biết cảnh sát đang thu thập chứng cứ, bao gồm các đoạn video do người dân ghi lại, và tiến hành lấy lời khai từ những nhân chứng nhằm truy tìm danh tính hung thủ.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Tăng cường các biện pháp an ninh

Vụ việc của trọng tài Ortega một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng an ninh ở các sự kiện thể thao địa phương tại quốc gia Nam Mỹ này. Nhiều tổ chức trọng tài và các CLB nghiệp dư đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời kêu gọi tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh cho các giải đấu phong trào, vốn là không gian sinh hoạt thể thao cộng đồng lành mạnh.

Cựu tuyển thủ quốc gia Ecuador Mario Pineida qua đời năm ngoái (Ảnh: Barcelona SC)

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 11-2023, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã tổ chức nhiều chiến dịch cứng rắn nhằm trấn áp các tổ chức tội phạm trong nước. Dù vậy, số vụ giết người vẫn có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây.

Tháng 12 năm ngoái, cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia Ecuador Mario Pineida đã bị bắn chết tại thành phố Guayaquil khi đang đi mua sắm cùng mẹ.

Trước đó 2 tháng, 2 cầu thủ của CLB Exapromo Costa thuộc Giải hạng Nhì Ecuador là Maicol Valencia và Leandro Yépez cũng đã thiệt mạng vì lý do tương tự.

Vào tháng 3 vừa qua, chính phủ Ecuador đã triển khai hơn 75.000 cảnh sát và binh lính đến 4 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng bạo lực, trong đó có El Oro.



