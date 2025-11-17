Vụ sạt lở đèo làm 6 người chết, 19 người bị thương: Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cứu hộ, cứu nạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ sạt lở đèo làm 6 người chết, 19 người bị thương: Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cứu hộ, cứu nạn

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ có công điện 218 ngày 16-11 về khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra sự cố sạt lở đất, đá tại khu đèo Khánh Lê vào đêm ngày 16-11, làm vùi lấp, biến dạng 1 xe chở khách, gây hậu quả rất nghiêm trọng (6 người chết, 19 người bị thương).

Vụ sạt lở đèo làm 6 người chết, 16 người bị thương, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cứu hộ, cứu nạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê sáng 17-11. Ảnh: Kỳ Nam

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất, chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân, nhất là các gia đình có người bị thiệt mạng.

Theo dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến hết ngày 18-11, khu vực Trung Bộ, trong đó có Khánh Hòa, Lâm Đồng tiếp tục còn có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất đá ở mức rất cao, nhất là trên các tuyến đường đèo, ven các sườn dốc.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất đá trên, đồng thời chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lớn, nhất là nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở đất nêu trên, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, tránh, ứng phó mưa lũ.

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân sạt lở đèo Khánh Lê

Cùng với đó, khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết để tổ chức cứu hộ, cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất để đưa các nạn nhân còn bị mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở, trong đó lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn.

Thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi nạn nhân cư trú và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thân nhân các gia đình có người bị chết trong việc xác định danh tính, bàn giao, tiếp nhận, đưa người bị nạn về lo hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân.

Các cơ sở y tế tổ chức cứu chữa miễn phí cho những người bị thương để sớm ổn định sức khỏe, tinh thần trở về với gia đình. Kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các nạn nhân theo quy định.

Thủ tướng chỉ đạo xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng nêu trên, nhất là việc chấp hành các chỉ đạo của chính quyền và cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn giao thông khi có cảnh báo, chỉ đạo phòng, tránh, ứng phó mưa lũ để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), kịp thời rút kinh nghiệm trong ứng phó tránh lặp lại sự cố tương tự.

Bộ Xây dựng phối với với các địa phương chỉ đạo rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, cảnh báo các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở trên các tuyến giao thông; chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực đang xảy ra mưa lũ nhằm hạn chế xảy ra các sự cố, tai nạn.

Tin liên quan

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 16 người bị thương

(NLĐO)- Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê để chỉ đạo công tác cứu nạn và khắc phục

Hơn 9 tỉ đồng để khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo D'ran và Gia Bắc

(NLĐO) - Lâm Đồng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đối với 2 tuyến Quốc lộ 20 (đèo D'ran) và Quốc lộ 28 (đèo Gia Bắc).

Ngày xảy ra sạt lở đèo Bảo Lộc có lượng mưa bằng 1 tháng

(NLĐO) - Lượng mưa trong ngày xảy ra vụ sạt lở đèo Bảo Lộc lên đến 196 mm, bằng đúng lượng mưa của tháng 7-1985.

tỉnh Khánh Hòa nguy cơ sạt lở sạt lở đất Thủ tướng chỉ đạo sạt lở đèo Khánh Lê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo