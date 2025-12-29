Vụ show bị hủy vào phút chót: Ca sĩ Hồng Nhung lên tiếng

Sáng 29-12, ca sĩ Hồng Nhung đã có chia sẻ về việc chương trình "Bốn cánh chim trời" bị hủy ngay trước giờ diễn tối 28-12 khiến hàng ngàn khán giả thất vọng và phẫn nộ.

Ca sĩ Hồng Nhung trong một buổi tập với nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn

Đêm nhạc được quảng bá là vinh danh 4 nhạc sĩ lớn: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến do Công ty Ngọc Việt Corporation sản xuất. Chương trình dự kiến có sự góp mặt của các ca sĩ: Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thuỵ, saxophone Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Trần Tiến...

Ca sĩ Hồng Nhung cho biết sau thành công của chương trình nhạc Dương Thụ được tổ chức tại nhà hát Hồ Gươm, công ty Ngọc Việt tiếp tục quảng bá chương trình "Bốn cánh chim trời" , với âm nhạc của các nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến.

Nữ ca sĩ có những chia sẻ về việc chương trình "Bốn cánh chim trời" bị hủy đột ngột

"Anh Vũ Quang Trung được mời làm giám đốc âm nhạc. Công lớn nhất để xây dựng luyện tập và hình thành chương trình âm nhạc là của nhạc sĩ Vũ Quang Trung.

Với tôi, dù bốn tác phẩm dành cho mình hát không phải là xa lạ nhưng với tinh thần mới và phối khí mới, tôi dành thời gian tự tập luyện tại studio ở nhà, để khi tập dàn nhạc, sẽ không làm mất thời gian của hơn 40 nhạc công. Tất cả nghệ sĩ đều đến với chương trình bằng một sự háo hức, sự trân trọng đối với âm nhạc của các bậc tiền bối, và nhất là sự trân trọng dành cho những khán giả mua vé để vào xem một chương trình âm nhạc lớn, mang nhiều kỳ vọng" - nữ ca sĩ viết.

Ca sĩ Hồng Nhung cho hay thêm qua ngày 27-12 cùng tập với dàn nhạc, chị càng hứng khởi, chờ đợi đến tối mai được lên sân khấu. "Ai ngờ, hôm sau, y như người bị bước hụt chân, tôi nhận được thông báo của BTC là họ đã quyết định hoãn chương trình. Sau đó, bài viết được đăng trên Vnexpress thông báo chính thức về việc hủy show này, tôi chấp nhận thực tế là ca sĩ đành tiu nghỉu đi về, và cảm thông với hàng ngàn khán giả đã mua vé, giờ chắc sẽ nhận hoàn trả như những chương trình đã từng ở trong hoàn cảnh này" - Hồng Nhung cho hay.

Đại diện Ban tổ chức thông báo hoãn show khi khán giả đã ngồi kín khán phòng

Tối 28-12, nữ ca sĩ đáp xuống sân bay và nhận được nhiều tin nhắn cùng các cuộc gọi nhỡ của các bạn bè ca sĩ, nhạc sĩ, trong đó có cả những video quay tại nơi đáng ra sẽ trình diễn. Hình ảnh cho thấy rất đông khán giả đã có mặt phía trong khán phòng, thái độ hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi nghe thông báo báo hủy show ngay trên sân khấu, các khán giả lớn tuổi buồn bã đứng dậy ra về, còn một số người khác thì vô cùng bức xúc, thậm chí họ gọi đến 113 báo cáo công an về vụ việc, cho rằng hàng ngàn người đã bị lừa.

"Trong một cuộc đời với nhiều năm biểu diễn, việc hoãn show bởi các lý do khác nhau không phải là điều mới mẻ đối với tôi, nhưng hoãn show kiểu này thì chắc trên đời mới có một! Tôi cũng không biết phải kết luận thế nào về sự việc này vì bản thân mình vẫn chưa tin vào sự thật, khi ở nơi đáng ra là văn hóa nhất, thì ứng xử của những người mang tiếng là 'tổ chức sự kiện văn hóa' lại làm nên một câu chuyện không biết phải gọi là gì! Tôi thực sự cảm thấy vô cùng đau xót, và không thể ngờ rằng khán giả của một chương trình mang tính văn hóa cội nguồn của Việt Nam lại bị ứng xử như vậy" - diva viết.

Chị cũng cho hay, về phía các nghệ sĩ, chị được biết không chỉ nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ Tấn Minh, mà nhiều người khác cũng ở cùng một hoàn cảnh như chị: dù có hợp đồng và những hứa hẹn "chắc nịch" qua các cuộc điện thoại và nhắn tin thì đến giờ phút này vẫn chưa nhận được 1 đồng tiền nào, kể cả chi phí cho việc di chuyển và ăn ở khách sạn cũng đều do nghệ sĩ tự lo. Và sau khi đổ tâm huyết tập luyện, họ đành lại tự lo trở về.

"Điều đau tim nhất vẫn là hàng ngàn khán giả đã mua vé, không được báo hoãn, mà còn bị dẫn dắt vào trong khán phòng, chỉ để nghe lời huỷ show!

Đêm qua nhiều anh em nghệ sĩ chúng tôi mất ngủ vì sự việc vô cùng đáng tiếc này. Thậm chí chúng tôi còn bàn nhau, liệu có thể cùng nhau tự tổ chức lại chương trình này ở một nhà hát chuyên nghiệp, để phần nào trả lại cho khán giả của mình điều mà họ đáng ra đã được thưởng thức vào tối 28-12-2025" – ca sĩ Hồng Nhung bày tỏ

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 28-12 hàng ngàn khán giả đã tới Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội xem chương trình "Về đây bốn cánh chim trời". Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi chương trình bắt đầu, bà Thu Hà, đại diện Công ty Ngọc Việt, phát đi thông báo hoãn buổi diễn. Điều này khiến khán giả bức xúc vì đã bỏ tiền mua vé và mất nhiều thời gian di chuyển mới đến được địa điểm biểu diễn.