Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố thêm nhiều cựu bí thư, chủ tịch 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ

Tại buổi họp báo của Bộ Công an vào chiều 26-12, đại diện Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thông tin diễn biến mới về vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).

Ông Ngô Đức Vượng (trái) và ông Nguyễn Doãn Khánh. Ảnh: Báo Phú Thọ, Nội chính

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm Phạm Văn Vọng, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phùng Quang Hùng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Hòa Bình, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Phú Thọ, Cơ quan điều tra khởi tố 2 cựu bí thư tỉnh ủy Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh. Cả 5 người trên đều bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, vào cuối tháng 2-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu "pháo" làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can, gồm: Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, là lao động tự do.

Các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ngoài ra, một số lãnh đạo địa phương, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc, đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra do có các vi phạm liên quan đến vụ án này.

Theo Bộ Công an, vụ án Tập đoàn Phúc Sơn "là một vụ án rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, khối lượng đồ vật, tài liệu cần thu thập tương đối lớn".

Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trên 300 tỉ đồng, 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng, tạm giữ trên 1.000 sổ đỏ.