Giáo dục

Vụ thầy giáo Ấn Độ tát học sinh lớp 4: Dừng hoạt động lớp dạy thêm

Đức Anh

(NLĐO) - Lớp dạy thêm chưa được cấp phép ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai bị dừng hoạt động sau vụ thầy giáo Ấn Độ tát học sinh lớp 4.

Ngày 31-5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho biết đã yêu cầu dừng hoạt động lớp dạy thêm tại địa chỉ 72 Lý Tự Trọng – nơi xảy ra vụ việc một giáo viên người Ấn Độ bị phản ánh có hành vi tát học sinh lớp 4 là cháu T.G.V (trú tại địa phương).

Thầy giáo Ấn Độ tát học sinh lớp 4 thủng màng nhĩ, lớp dạy thêm bị đình chỉ - Ảnh 1.

Lớp dạy thêm số 72 Lý Tự Trọng, nơi xảy ra vụ thầy giáo Ấn Độ tát học sinh lớp 4, bị yêu cầu dừng hoạt động

Theo chính quyền địa phương, cơ sở này chưa thực hiện đăng ký hoạt động dạy thêm theo quy định. Việc đình chỉ nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, đồng thời phục vụ quá trình xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, hiện cơ quan chức năng đang thu thập thông tin, tài liệu liên quan để xác định tính chất, mức độ vi phạm của giáo viên nói trên. Do vụ việc liên quan đến người nước ngoài nên quá trình xử lý được thực hiện thận trọng, đúng quy định pháp luật trước khi công bố chính thức.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn cho hay đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình học sinh. 

Theo đó, cháu bé T.G.V bị thầy giáo Ấn Độ tát nhiều lần trong giờ học, dẫn đến hoảng sợ và phải nhập viện theo dõi.

Hiện Công an địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, đồng thời chờ kết quả giám định thương tích từ cơ quan chuyên môn tại TPHCM nhằm có cơ sở xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, chị Trương Đoan Na (30 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn), mẹ của cháu bé bị đánh, cho biết con trai chị đã được chuyển từ Quy Nhơn đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM điều trị. 

Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị thủng màng nhĩ, cần theo dõi và điều trị thêm. 

"Chúng tôi đau lòng khi thấy con mình bị đánh như vậy. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm" - chị Na nói.

Thầy giáo Ấn Độ tát học sinh lớp 4 thủng màng nhĩ, lớp dạy thêm bị đình chỉ - Ảnh 2.

Học sinh lớp 4 bị thầy giáo Ấn Độ tát thủng màng nhĩ

Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, gia đình học sinh chưa có yêu cầu xử lý hình sự. Do đó, cơ quan chức năng chưa tiến hành trưng cầu giám định thương tích theo thủ tục tố tụng. 

Trường hợp gia đình có đơn yêu cầu hoặc xuất hiện dấu hiệu tội phạm, vụ việc sẽ được xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Chính quyền địa phương khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động dạy thêm trên địa bàn nhằm đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, đúng quy định.

Thầy giáo Ấn Độ bị tố tát học sinh lớp 4 trong lớp học thêm ở Gia Lai

Thầy giáo Ấn Độ bị tố tát học sinh lớp 4 trong lớp học thêm ở Gia Lai

(NLĐO) - Một học sinh lớp 4 ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai phải nhập viện sau khi bị thầy giáo người Ấn Độ tát trong lúc học thêm.

Thầy giáo tát học sinh vì không thuộc bài bị cảnh cáo, chuyển trường

(NLĐO)- Kiểm tra phát hiện học sinh không thuộc bài, không làm bài tập về nhà, một giáo viên ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã tát học sinh và bị kỷ luật cảnh cáo, chuyển trường khác.

Hiệu trưởng trả lời vòng vo câu hỏi cô giáo chỉ đạo tát học sinh là con lãnh đạo quận

(NLĐO)- Tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng nay 6-12, bà Lê Anh Vân, Hiệu trưởng trường Quang Trung, đã trả lời một cách vòng vo trước câu hỏi cô giáo chỉ đạo tát học sinh 50 cái có phải là con của một lãnh đạo quận Đống Đa hay không,

