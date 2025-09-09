HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vũ Thị Trang giành quyền vào vòng chính Giải Cầu lông Vietnam Open 2025

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Vũ Thị Trang đã vượt qua vòng loại đơn nữ Giải Vietnam Open 2025 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM) để bước vào tranh tài tại vòng chính.

Tại vòng đấu loại tranh suất vào vòng chính diễn ra từ sáng ngày 9-9, cựu tay vợt nữ số 1 Việt Nam, Vũ Thị Trang (hạng 131) đã lần lượt vượt qua tay vợt Aashi Rawat (2003, hạng 136) và Liang Ka Wing (2005, hạng 162) đều trải qua 3 set đấu căng thẳng.

Ở trận đầu tiên, Vũ Thị Trang để thua ngay set 1 với tỉ số 15-21 trước tay vợt Ấn Độ Rawat. Dù vậy, cựu tay vợt nữ số 1 Việt Nam vẫn cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh khi ngược dòng giành chiến thắng 2-1, khi thắng ngược hai set sau với tỉ số 21-17, 21-15.

Tiến vào trận đấu cuối của vòng loại, Vũ Thị Trang gặp đôi chút khó khăn trong 2 set đầu nhưng set quyết định lại hoàn toàn ép sân và giành chiến thắng 2-1 (21-15, 12-21 và 21-8).

Vũ Thị Trang giành quyền vào vòng chính Vietnam Open 2025- Ảnh 1.

Vũ Thị Trang vượt qua vòng loại để vào vòng chính tranh tài (Ảnh: Anh Đồng)

Cũng trong ngày hôm nay, cựu tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh - hạng 362 và là chồng của Vũ Thị Trang - cũng ra sân ở vòng loại.

Trước tay vợt trẻ người Ấn Độ Orijit Chaliha (hạng 313, sinh năm 2005), tay vợt 42 tuổi đã không đủ sức ngược dòng khi hụt hơi ở set quyết định khi thua 1-2 (20-22, 21–18, 11-21).

Vũ Thị Trang giành quyền vào vòng chính Vietnam Open 2025- Ảnh 2.

Nguyễn Tiến Minh dừng bước tại vòng loại

Giải Vietnam Open 2025 (từ ngày 9 đến 14-9) quy tụ trên 300 VĐV đến từ 22 quốc gia tranh tài cùng chủ nhà Việt Nam.

Tổng giải thưởng của giải đấu là 110.000 USD, trong đó nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận 8.250 USD/giải; các nội dung vô địch đôi nam, đôi nữ, và đôi nam nữ nhận 8.690 USD mỗi giải.

Nguyễn Thùy Linh lại hạ top 10 thế giới, bộ đôi Đình Hoàng, Đình Mạnh thắng dễ

Nguyễn Thùy Linh lại hạ top 10 thế giới, bộ đôi Đình Hoàng, Đình Mạnh thắng dễ

(NLĐO) - Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh ghi dấu ấn tại Giải vô địch cầu lông thế giới 2025 khi lần thứ hai hạ cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon.

Cầu lông Việt Nam tăng gấp 3 lần suất dự giải vô địch thế giới so với năm 2023

(NLĐO) - Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) đã xác định 6 suất dành cho Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới 2025, diễn ra tại Pháp.

Cặp đôi vàng của cầu lông Việt Nam

Cầu lông Việt Nam đang chứng kiến bước tiến mạnh mẽ ở nội dung đôi nam, với cặp vận động viên trẻ Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh vừa làm nên lịch sử.

