Vũ Thị Trang giành quyền vào vòng chính Giải Cầu lông Vietnam Open 2025

Tại vòng đấu loại tranh suất vào vòng chính diễn ra từ sáng ngày 9-9, cựu tay vợt nữ số 1 Việt Nam, Vũ Thị Trang (hạng 131) đã lần lượt vượt qua tay vợt Aashi Rawat (2003, hạng 136) và Liang Ka Wing (2005, hạng 162) đều trải qua 3 set đấu căng thẳng.



Ở trận đầu tiên, Vũ Thị Trang để thua ngay set 1 với tỉ số 15-21 trước tay vợt Ấn Độ Rawat. Dù vậy, cựu tay vợt nữ số 1 Việt Nam vẫn cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh khi ngược dòng giành chiến thắng 2-1, khi thắng ngược hai set sau với tỉ số 21-17, 21-15.

Tiến vào trận đấu cuối của vòng loại, Vũ Thị Trang gặp đôi chút khó khăn trong 2 set đầu nhưng set quyết định lại hoàn toàn ép sân và giành chiến thắng 2-1 (21-15, 12-21 và 21-8).

Vũ Thị Trang vượt qua vòng loại để vào vòng chính tranh tài (Ảnh: Anh Đồng)

Cũng trong ngày hôm nay, cựu tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh - hạng 362 và là chồng của Vũ Thị Trang - cũng ra sân ở vòng loại.

Trước tay vợt trẻ người Ấn Độ Orijit Chaliha (hạng 313, sinh năm 2005), tay vợt 42 tuổi đã không đủ sức ngược dòng khi hụt hơi ở set quyết định khi thua 1-2 (20-22, 21–18, 11-21).

Nguyễn Tiến Minh dừng bước tại vòng loại

Giải Vietnam Open 2025 (từ ngày 9 đến 14-9) quy tụ trên 300 VĐV đến từ 22 quốc gia tranh tài cùng chủ nhà Việt Nam.

Tổng giải thưởng của giải đấu là 110.000 USD, trong đó nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận 8.250 USD/giải; các nội dung vô địch đôi nam, đôi nữ, và đôi nam nữ nhận 8.690 USD mỗi giải.