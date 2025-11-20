Vụ thiết quân luật Hàn Quốc: "Trò chơi drone mạo hiểm" của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Vụ thiết quân luật Hàn Quốc: "Trò chơi drone mạo hiểm" của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol

Huệ Bình

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và cựu bộ trưởng quốc phòng bị cáo buộc lợi dụng máy bay không người lái để kích động căng thẳng quân sự.

Cáo buộc cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra lệnh cho máy bay không người lái (drone) xâm nhập không phận Triều Tiên để kích động xung đột quân sự, nhằm đạt được mục đích chính trị, từng bị xem là chuyện hoang đường chỉ có trong phim. 

Giờ đây, trong phiên tòa xét xử tội nổi loạn, lời tố cáo này đang dần có cơ sở hơn, theo tờ Korea Herald.

Trong cuộc điều tra về việc ông Yoon ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12-2014, nhóm công tố đặc biệt (do ông Cho Eun-suk đứng đầu) tin rằng các hoạt động drone của quân đội Hàn Quốc ở Triều Tiên năm 2024 đã vượt ngoài quy trình và không được sự cho phép của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS), vốn là cơ quan thường phê duyệt các hoạt động quân sự như vậy.

Vụ thiết quân luật Hàn Quốc: Trò chơi drone mạo hiểm của cựu tổng thống - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: The Korea Herald

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc trích dẫn bản cáo trạng của bên công tố, cho biết hoạt động này đã được báo cáo trực tiếp cho ông Kim Yong-hyun, lúc đó là người đứng đầu Cơ quan An ninh Tổng thống, mà không thông qua JCS. Ông Yoon và ông Kim phủ nhận điều này.

Ông Kim Yong-hyun bị cáo buộc đã gọi điện cho chỉ huy hoạt động máy bay không người lái Kim Yong-dae vào ngày 31-5-2024 để hỏi về khả năng drone có thể thả vật gì đó hay không.

Ông Kim Yong-hyun được cho là đã nhận báo cáo về các hoạt động drone từ tháng 6 năm ngoái, trong khi JCS hoàn toàn không được biết. Ông Kim Yong-hyun đã nói với chỉ huy Kim Yong-dae rằng hoạt động này là "theo lệnh từ cấp trên, không được báo cho JCS hoặc Bộ Quốc phòng".

Theo bản cáo trạng, sau chỉ thị của ông Kim Yong-hyun, vị chỉ huy hoạt động đã đổi mục đích sử dụng drone để thực hiện việc rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng.

Vụ thiết quân luật Hàn Quốc: Trò chơi drone mạo hiểm của cựu tổng thống - Ảnh 2.

Ngày 11-11, xe của Bộ Tư pháp chở ông Yoon Suk-yeol đã tiến vào văn phòng công tố đặc biệt ở Seoul để phục vụ điều tra cái chết của một lính thủy đánh bộ năm 2023. Ảnh: Yonhap

Ông Lee Seung-oh, quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cho biết ông chỉ biết về hoạt động bí mật này sau khi ông Kim Yong-hyun nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 6-9-2024.

Ông Lee làm chứng tại tòa rằng ông đã khuyên ông Kim Yong-hyun không tiếp tục hoạt động này, cho rằng đây là hành vi vi phạm nguy hiểm thỏa thuận đình chiến chiến tranh Triều Tiên. Theo bên công tố, ông Kim Yong-hyun đã trả lời rằng hoạt động này là "cần thiết".

Theo tờ Korea Herald, hoạt động drone của Hàn Quốc bị lộ khi Triều Tiên tuyên bố phát hiện các drone rải truyền đơn vào ngày 11-10-2024. Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa trả đũa.

Nhóm công tố viên đặc biệt kết luận cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và tướng Yeo In-hyeong (người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phản gián) đã cố tình kích động Triều Tiên bằng cách nhắm mục tiêu vào các địa điểm nhạy cảm.

Mục tiêu là tạo ra khủng hoảng an ninh giả định để biện minh cho việc ông Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12-2024, mặc dù không có hoạt động quân sự đáng kể nào xảy ra trước đó.

Công tố viên tin rằng cựu bộ trưởng quốc phòng và các tướng lĩnh đều hành động theo lệnh của cựu Tổng thống Yoon. Tuy nhiên, phía ông Yoon phủ nhận, cho rằng hoạt động drone là hợp lý để đáp trả bóng bay chứa rác của Triều Tiên và được thực hiện theo quy trình quân sự thông thường.

Công tố viên đặc biệt cáo buộc ông Yoon Suk-yeol đã chuẩn bị thiết quân luật từ nhiều tháng trước đó. Cáo trạng cũng nhấn mạnh sự bất thường trong việc bổ nhiệm ông Kim Yong-dae làm chỉ huy drone.

Tin liên quan

Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị truy tố tội danh đặc biệt

Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị truy tố tội danh đặc biệt

(NLĐO) - Hàn Quốc truy tố bổ sung cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol với tội danh “lạm quyền, kích động xung đột và tiếp tay cho quốc gia thù địch”.

Hàn Quốc: Cựu đệ nhất phu nhân, cựu thủ tướng bị truy tố cùng ngày

(NLĐO) – Bà Kim Keon-hee trở thành cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị truy tố khi đang bị tạm giam.

Vợ chồng cựu tổng thống Hàn Quốc bị tước đặc quyền truyền thống trong tù

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và vợ Kim Keon-hee sẽ không còn được dùng phòng riêng khi gặp luật sư sau khi Bộ Tư pháp Hàn xóa bỏ nhiều chế độ ưu đãi.

Hàn Quốc máy bay không người lái Triều Tiên Yoon Suk-yeol drone
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo