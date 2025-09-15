Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Lê Thanh Nhất Nguyên được tuyên giảm 1 năm tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Lê Thanh Nhất Nguyên được tuyên giảm 1 năm tù

Hải Đường

(NLĐO) - Lê Thanh Nhất Nguyên ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã chấp hành xong bản án 4 năm tù trước đó

Ngày 15-9, kết thúc phiên phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai", TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên mức án 8 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi; ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh). Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nhất Nguyên bị tuyên mức án 9 năm tù.

Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Lê Thanh Nhất Nguyên được tuyên giảm 1 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Nhất Nguyên tại tòa

Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến năm 2021, Nhất Nguyên đã nhiều lần xuất hiện trong các video phát trên YouTube, tự xưng là "sư thầy" đang nuôi dạy trẻ mồ côi tại một cơ sở tôn giáo tự lập ở xã Hòa Khánh Tây. Các video này thường kèm theo lời kêu gọi ủng hộ và công khai số tài khoản ngân hàng.

Bằng hình ảnh cảm động của các em nhỏ được gọi là "chú tiểu" và sự giả danh là cơ sở tu hành, Nhất Nguyên cùng đồng phạm đã khiến nhiều người tin tưởng và gửi tiền ủng hộ.

Theo cơ quan điều tra, hành vi này là có chủ đích là tạo dựng hình ảnh giả để kêu gọi lòng tin và quyên góp. Trong đó, có một nạn nhân đã trực tiếp giao 100 triệu đồng sau khi đến tận nơi chứng kiến không gian bài trí như một cơ sở thờ tự. Tổng cộng, có 3 người bị Nhất Nguyên lừa hơn 365 triệu đồng.

Ngoài 3 nạn nhân đã đủ chứng cứ, còn có 6 trường hợp khác gửi đơn trình báo về việc đã chuyển tiền và quà nhưng không có căn cứ để xác định hành vi chiếm đoạt.

Nhất Nguyên là con ruột của Lê Tùng Vân (93 tuổi). Quá trình điều tra, Nhất Nguyên không khai báo, từ chối cung cấp tên người cùng tham gia. Cơ quan điều tra xác định chưa có chứng cứ để buộc tội Lê Tùng Vân và các thành viên khác trong nhóm "Tịnh thất Bồng Lai" tham gia cùng với Nhất Nguyên trong vụ án này.

Tại phiên phúc thẩm, Nhất Nguyên thừa nhận có nhận tiền từ các bị hại nhưng vẫn cho rằng mình không lừa đảo.

Năm 2022, Nhất Nguyên từng bị phạt 4 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức.

Do đã chấp hành xong bản án nêu trên nên hiện Nhất Nguyên chỉ chấp hành bản án 8 năm tù vừa tuyên.

Tin liên quan

Vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Phạt Lê Tùng Vân 3 năm tù về tội loạn luân

Vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Phạt Lê Tùng Vân 3 năm tù về tội loạn luân

(NLĐO) - Lê Tùng Vân từng bị tuyên phạt 5 năm tù vào tháng 7-2022 trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân"

Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Đưa Lê Tùng Vân ra xét xử tội loạn luân

(NLĐO) – Sau phiên xét xử Lê Tùng Vân về tội loạn luân, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên ở “Tịnh thất Bồng Lai” cũng sẽ ra tòa vào ngày 28-5.

Vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Bị cáo Nhất Nguyên đòi… đổi chủ tọa phiên tòa

(NLĐO) - HĐXX đồng ý đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm những người liên quan đến vụ án xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai”

lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh Tây Ninh chiếm đoạt tài sản tịnh thất bồng lai Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo