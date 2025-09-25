HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ Đinh Trường Chinh hưởng lợi 970 tỉ đồng: Số phận 4 khu đất vàng ở phường Sài Gòn ra sao?

Ý Linh

(NLĐO) - TAND TP HCM xác định bị cáo Đinh Trường Chinh đã hưởng lợi bất chính 970 tỉ đồng từ các thương vụ chuyển nhượng trái pháp luật.

Ngày 25-9, sau nhiều ngày nghị án, TAND TP HCM đã tuyên án vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại 4 khu "đất vàng" của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II), gồm số 33 đường Nguyễn Du và các số 34, 36, 42 đường Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn, TP HCM), do Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà HDTC) chủ mưu thực hiện.

Bác quan điểm "tài sản đã thu hồi, không có thiệt hại"

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thế Năng (cựu Tổng Giám đốc Vinafood II) 9 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thọ Trí (cựu Phó Tổng Giám đốc Vinafood II) 6 năm tù năm tù, bị cáo Đinh Trường Chinh 13 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Vụ Đinh Trường Chinh hưởng lợi 970 tỉ đồng: Số phận 4 khu đất vàng ở phường Sài Gòn ra sao?- Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

HĐXX xác định Đinh Trường Chinh đã bàn bạc với Huỳnh Thế Năng để chuyển nhượng 4 khu đất thông qua hình thức góp vốn, thoái vốn, chuyển nhượng vốn nhưng thực chất là bán đất trái quy định, không qua đấu giá, gây thiệt hại cho nhà nước 970 tỉ đồng.

Vụ Đinh Trường Chinh hưởng lợi 970 tỉ đồng: Số phận 4 khu đất vàng ở phường Sài Gòn ra sao?- Ảnh 2.

Đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại toà










Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Chinh đã có chuyển biến nhận thức trong thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng đã quy kết. Bản thân bị cáo trong quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; tham gia từ thiện xã hội, xây trường học, từ thiện tại một số địa phương, được các cấp có thẩm quyền ghi nhận; gia đình bị cáo có công với các mạng; tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả vụ án. HĐXX cho rằng đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đối với các bị cáo Huỳnh Thế Năng, Nguyễn Thọ Trí, có vai trò là người quản lý phần tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp nhưng các bị cáo đã thực hiện không đúng việc chuyển nhượng tài sản nhà nước. 

Cụ thể, đã tham mưu, đề xuất, trực tiếp ký các hợp đồng chuyển nhượng tại 4 cơ sở nhà đất trên thông qua hình thức góp vốn thành lập, thoái vốn, chuyển nhượng vốn. Thực chất là chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thông qua đấu giá, trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước 970 tỉ đồng.

Vụ Đinh Trường Chinh hưởng lợi 970 tỉ đồng: Số phận 4 khu đất vàng ở phường Sài Gòn ra sao?- Ảnh 3.
Vụ Đinh Trường Chinh hưởng lợi 970 tỉ đồng: Số phận 4 khu đất vàng ở phường Sài Gòn ra sao?- Ảnh 4.
Vụ Đinh Trường Chinh hưởng lợi 970 tỉ đồng: Số phận 4 khu đất vàng ở phường Sài Gòn ra sao?- Ảnh 5.

Bị cáo Đinh Trường Chinh, Huỳnh Thế Năng và Nguyễn Thọ Trí

HĐXX cho rằng các bị cáo Huỳnh Thế Năng, Nguyễn Thọ Trí có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điều 51 Bộ Luật Hình sự, khi lượng hình HĐXX áp dụng thêm khoản 1 điều 54 Bộ Luật Hình sự để quyết định mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Buộc bị cáo Đinh Trường Chinh nộp lại 970 tỉ đồng

Về hậu quả, UBND TP HCM đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 6.274,5 m² đất tại 4 địa chỉ trên, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP quản lý. HĐXX khẳng định việc thu hồi này không làm mất đi trách nhiệm hình sự nhưng là cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt. Quan điểm bào chữa cho rằng tài sản đã thu hồi nên không có thiệt hại bị bác bỏ.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xác định thiệt hại xảy ra từ thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng với giá 730 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với giá trị thực, gây thất thoát 970 tỉ đồng. Do đất đã thu hồi nên HĐXX không buộc các bị cáo bồi thường nhưng tuyên hủy các hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng trái pháp luật, đồng thời kiến nghị UBND TP HCM thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Việt Hân Sài Gòn.

HĐXX cũng xác định bị cáo Đinh Trường Chinh đã thu lợi bất chính 970 tỉ đồng, buộc bị cáo nộp lại để sung công quỹ. Số tiền 5,4 tỉ đồng mà các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả sẽ được tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

