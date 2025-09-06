HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Còn gì đẹp hơn" - dấu ấn bất ngờ từ gương mặt mới

THÙY TRANG

Ca khúc hiện đứng hạng 3 trong Top 50 ca khúc thịnh hành tại Việt Nam. Trên YouTube, bản thu chính thức đạt gần 8 triệu lượt xem

Nguyễn Hùng là cái tên "mới toanh" nhưng anh và ca khúc "Còn gì đẹp hơn" để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả không thua bất kỳ bản hit quốc dân nào.

Ca khúc hiện tượng

"Còn gì đẹp hơn" - ca khúc lấy cảm hứng từ "Mưa đỏ'' do Nguyễn Hùng thể hiện đang là một trong những ca khúc hiện tượng của nhạc Việt. Sức lan tỏa của ca khúc, một phần bắt nguồn từ hiệu ứng tự thân của bộ phim "Mưa đỏ" (đạo diễn Đặng Thái Huyền, chiếm lĩnh rạp chiếu phim dịp đại lễ 2-9) nhưng nhờ giai điệu mộc mạc, khiến ca khúc chạm đến cảm xúc của khán giả.

Trước khi đảm nhận vai Hải trong "Mưa đỏ", Nguyễn Hùng được biết đến với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc MAYDAYs, chủ nhân của ca khúc "Phép màu" và là gương mặt nổi bật trong phim ngắn "Đàn cá gỗ" - tác phẩm giành giải Phim ngắn xuất sắc tại giải thưởng Cánh diều 2024.

Nhận định về ca khúc "Còn gì đẹp hơn" của Nguyễn Hùng, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói chị xúc động khi nghe tác phẩm. Chị nhớ những giai điệu đầu tiên của ca khúc này vang lên khi Nguyễn Hùng đang trong giai đoạn "vỡ" kịch bản, tập luyện cùng các bạn diễn. "Trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh rất rõ ràng: Một ngày nào đó, Hùng và Tiểu đội 1 sẽ khoác vai nhau, cùng hát bài hát ấy trên sân khấu giới thiệu về "Mưa đỏ". Và mong ước ấy đã thành hiện thực. Chưa biết con đường phía trước của "Mưa đỏ" sẽ như thế nào, khán giả yêu thương đến đâu. Nhưng với tôi, đây là bộ phim có "độ duyên" rất lớn với âm nhạc" - Đặng Thái Huyền bày tỏ.

Trong chương trình nghệ thuật "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra tối 1-9 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), bên cạnh hàng loạt ngôi sao với các tiết mục trình diễn bùng nổ, tiết mục biểu diễn của ca sĩ Phạm Thu Hà, Nguyễn Hùng cùng 20.000 khán giả với ca khúc "Mẹ yêu con", "Còn gì đẹp hơn" gây xúc động mạnh mẽ. Khi các ca sĩ biểu diễn trên sân khấu, phía dưới nhiều người đã đứng dậy hát theo các giai điệu quen thuộc của bài hát.

Tại concert "Sao nhập ngũ" tối 24-8, Nguyễn Hùng đánh đàn guitar song ca cùng Bùi Công Nam, mang đến bản phối mộc mạc, gây bão mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét giọng hát của hai ca sĩ hòa quyện tự nhiên. Nguyễn Hùng với chất giọng hoài cổ, nhiều độ rung, như đang kể lại câu chuyện chiến tranh, trong khi Bùi Công Nam mang đến sự trong sáng, như hướng về tương lai hòa bình. "Bản gốc đã hay, bản live còn chạm sâu hơn" - một người xem để lại bình luận.

Bản phối 45 giây của "Còn gì đẹp hơn" được người dùng TikTok phối khí lại thành một bản nhạc điện tử sôi động, được nhiều người trẻ lựa chọn làm nhạc nền, sử dụng trong các clip có nội dung yêu nước. Cuối tháng 7, ngay sau khi ra mắt, ca khúc "Còn gì đẹp hơn" của Nguyễn Hùng đã lọt Top 10 bảng xếp hạng nhạc mới của Zing MP3. Còn bản lyric video trên YouTube ra mắt cách đây 2 tuần đạt 2,3 triệu lượt xem. Chỉ trong thời gian ngắn, ca khúc đã vươn lên Top 1 bảng xếp hạng Daily Viral Songs trên Spotify, còn TikTok thì tràn ngập các video sử dụng giai điệu này làm nhạc nền. Đặc biệt, phiên bản ca khúc bằng ngôn ngữ ký hiệu do cộng đồng trẻ sáng tạo đã lan truyền rầm rộ trước cả khi bộ phim ra rạp.

Trên TikTok, khi giai điệu "Còn gì đẹp hơn" được mashup (kết hợp) với "Mẹ yêu con" phiên bản "Anh trai vượt ngàn chông gai", hàng trăm video lồng ghép hình ảnh người lính, người mẹ đã tạo nên cơn sốt xúc động. "Nếu "Mẹ yêu con" là tiếng nói của người mẹ anh hùng thì "Còn gì đẹp hơn" lại là lời đáp của những người con đã dâng hiến tuổi trẻ cho đất nước" - một bình luận nhận được hàng nghìn lượt đồng tình viết.

"Còn gì đẹp hơn" - dấu ấn bất ngờ từ gương mặt mới- Ảnh 1.

Thành công của bài hát “Còn gì đẹp hơn” khiến cái tên Nguyễn Hùng trở thành quen thuộc với khán giả. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tiếng lòng sâu lắng của genZ

Là diễn viên trong phim "Mưa đỏ", Nguyễn Hùng chia sẻ quá trình tham gia "Mưa đỏ" để lại cho anh nhiều xúc cảm: "Với nhân vật Hải phải chứng kiến sự mất mát của đồng đội, chính Hải cũng hy sinh vì hòa bình, điều đó càng thôi thúc tôi tìm hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc". Nguyễn Hùng cho biết ngày đi học, điểm văn của chỉ trung bình, nhưng khi sáng tác ca khúc, cảm xúc từ tác phẩm (phim "Mưa đỏ") giúp anh có được những câu từ ý nghĩa, xúc động.

"Thời điểm phát hành "Còn gì đẹp hơn" rất gần với kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Tôi rất hạnh phúc vì bài hát đã chạm được vào cảm xúc của khán giả" - Nguyễn Hùng xúc động nói.

Nhiều văn nghệ sĩ genZ cũng thăng hoa với "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (nhiều phiên bản dù nổi bật nhất là Võ Hạ Trâm và ca sĩ kỳ cựu Tùng Dương), "Nỗi đau giữa hòa bình" (cũng là nhạc phim "Mưa đỏ") của Hòa Minzy, "Việt Nam - Tự hào bước tiếp tương lai" của Tùng Dương, "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" của Quốc Thiên, Quân A.P, Dương Hoàng Yến và Lâm Bảo Ngọc, "Made in Việt Nam" của Phương Mỹ Chi, "Mãi là người Việt Nam" của Trang Pháp, "Nguyện là người Việt Nam" của Võ Hạ Trâm.

Mới nhất, ca sĩ Tùng Dương đã công bố dự án âm nhạc "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang" (song ca cùng Đào Tố Loan). Ca khúc là bản hùng ca hiện đại, phản ánh khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới. 

Những người trong cuộc cho rằng nhạc Việt đang trở về thời kỳ đỉnh cao với những sản phẩm âm nhạc chất lượng, ca từ ý nghĩa và giai điệu thấm lòng người.


