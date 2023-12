Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan rút tiền từ SCB, mang ra nước ngoài đầu tư

Ngày 27-12, Bộ Công an đã họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo, trong đó có thông tin về vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan.



Bị can Trương Mỹ Lan thời điểm chưa bị khởi tố. Ảnh: V.T.P.

Tại buổi họp báo, thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết việc điều tra giai đoạn 1 đã kết thúc và có 86 bị can bị khởi tố với nhiều tội danh.

Theo thiếu tướng Thành, do vụ án có rất nhiều bị can và người liên quan nên cần tách ra để điều tra, xử lý giai đoạn 2, trong đó tập trung điều tra 2 tội danh chính là lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan.

Về hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã thông qua 40 doanh nghiệp được thành lập rồi phát hành 25 gói trái phiếu, thu về hơn 30.000 tỉ đồng. "Trong quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì xác định có trên 25 ngàn nhà đầu tư là bị hại. Chúng tôi cũng đề nghị ai là bị hại hãy đến cơ quan điều tra côn gan các tỉnh, thành khai báo để bảo vệ quyền lợi của mình"- ông Thành nói.

Vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan

Đối với hành vi rửa tiền, thiếu tướng Thành, cho biết Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao có quy định hành vi này. Đó là người phạm tội dùng tiền có được do phạm tội mà có sử dụng vào đầu tư, giao dịch ngân hàng, tài trợ hoặc từ thiện.

"Cho nên, số tiền mà bị can Lan chiếm đoạt, tham ô hoặc thông qua hoạt động cho chính mình vay. Sau đó thì chỉ cần thực hiện 1 trong các hành vi theo quy định của Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP là đã phạm vào tội rửa tiền" - thiếu tướng Thành cho hay.

Thiếu tướng Thành cho biết thêm sau khi rút tiền thông qua hoạt động ngân hàng, bị can Lan đã đem đi đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc; đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư. "Đơn vị đã ủy thác điều tra và kết quả điều tra sẽ được công bố sau" - thiếu tướng Thành khẳng định.

Liên quan đến vụ án xảyra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, ngày 15-12, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã đề nghị truy tố 86 bị can về 6 nhóm tội danh.

Theo cáo buộc, dù không trực tiếp giữ chức vụ tại SCB nhưng bị can Trương Mỹ Lan sở hữu 91,5% cổ phần, nắm quyền điều hành và là người quyền lực nhất tại nhà băng này. Qua đó, bị can Lan dùng SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 công ty con.

Từ tháng 2-2018 đến10-2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỉ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, hành vi của bị can Trương Mỹ Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỉ đồng về hành vi sai phạm về hoạt động ngân hàng. Đặc biệt, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bị can này đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Bị can Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, 5,2 triệu USD cùng nhiều cán bộ trong đoàn thanh tra.