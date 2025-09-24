Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở TP HCM: Thoảthuận trong 45 ngày nêu gì?

Ngày 24-9, một lãnh đạo phường Chánh Hiệp, TP HCM cho biết địa phương đã mời các bên liên quan trong vụ xây nhầm trên đất người khác theo đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai của bà Võ Thu Thảo.

"Hai bên đã đạt được thoả thuận sẽ thuê công ty dịch vụ di dời (thần đèn) trả lại mặt bằng trong 45 ngày" - lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp cho hay.



Hiện trạng căn nhà bị xây nhầm

Trước đó, bà Võ Thu Thảo là chủ của thửa đất gần đường ĐX 066, phường Chánh Hiệp (trước đây là phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã nhiều lần đề nghị trả lại đất hoặc có phương án thỏa đáng, nhưng sự nhùng nhằng của bên xây nhầm khiến bà Thảo mệt mỏi và lo ngại sự việc kéo dài.

Căn nhà bị xây nhầm vẫn đang được gắn địa chỉ số nhà cũ là 31/20, đường ĐX 066, khu phố 8, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 19-9, một lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TP HCM cho biết đã nhận đơn "đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai" của người dân liên quan đến việc họ bị người khác xây nhầm nhà trên đất của mình.

Người nộp đơn là bà Võ Thu Thảo, sinh năm 1992, quê tỉnh Vĩnh Long, hiện đang sống tại phường Chánh Hiệp, TP HCM.

Theo đơn trình bày, năm 2024 vợ chồng bà Thảo mua thửa đất tại thửa 813, tờ bản đồ 82 trên đường ĐX 066, (trước đây thuộc phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), với diện tích 71,4 m2.

Ngày 14-6-2025, khi gia đình bà đến kiểm tra đất chuẩn bị xây nhà thì phát hiện hàng xóm đã xây nhà trên đất của mình. Từ tháng 6-2025, bà Thảo đã trao đổi với người xây nhầm nhà để có phương án giải quyết, nhưng đều bất thành.



