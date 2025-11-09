Vụ xe con bị vò nát: Thiết kế "mềm" giúp tài xế thoát chết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vụ xe con bị vò nát: Thiết kế "mềm" giúp tài xế thoát chết

Nguyễn Hải

(NLĐO) – Vụ ô tô con bị vò nát do tai nạn xảy ra ngày 8-11 tại tỉnh Ninh Bình được giới chuyên môn nhận xét người lái xe thoát chết là nhờ xe có thiết kế "mềm".

Theo phân tích từ hiện trường và các yếu tố kỹ thuật, có thể thấy một số nguyên nhân giúp tài xế xe con sống sót trong vụ tai nạn này là hệ thống an toàn chủ động và bị động của xe hoạt động hiệu quả.

Nhiều dòng ô tô đời mới hiện nay đều được trang bị các công nghệ an toàn như túi khí, dây đai an toàn 3 điểm, khung gầm chịu lực và vùng hấp thụ xung lực. Khi va chạm xảy ra, phần đầu xe bị biến dạng mạnh để hấp thụ năng lượng, giúp giảm lực tác động trực tiếp lên khoang lái – nơi người điều khiển ngồi. Đây chính là lý do dù xe nát phần đầu, khoang lái vẫn còn nguyên vẹn, bảo vệ được tính mạng tài xế.

Ông Trần Minh Nam, chủ gara ô tô khu vực phường Bình Trưng, TP HCM, cho biết dây đai an toàn là yếu tố sống còn trong mọi tình huống va chạm. Nếu được cài đúng quy cách, dây giúp giữ người lái không bị hất văng về phía trước hoặc đập vào vô-lăng, hạn chế chấn thương vùng đầu và ngực.

Thiết kế xe an toàn giúp tài xế sống sót trong Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Ninh Bình - Ảnh 1.

Vụ tai nạn làm cho ô tô con bị vò nát

Tình huống xe tải đang rẽ trái nên khả năng tốc độ không quá cao. Xe con đi cùng chiều có thể đã phanh gấp hoặc đánh lái né tránh, làm giảm phần nào xung lực va chạm trực diện. Góc va chạm lệch (không chính diện) cũng giúp giảm mức độ nguy hiểm cho người ngồi trong xe.

Theo chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng, xe đạt chuẩn an toàn cao khi được thiết kế theo tiêu chuẩn ASEAN NCAP hoặc Euro NCAP, với khung xe gia cường vùng trụ A, B và sàn xe, cũng như khu vực người lái có thiết kế cứng. Còn phần đầu xe và đuôi xe có kết cấu "mềm" nên khi xảy ra tai nạn sẽ hấp thụ lực dẫn đến cả đầu và đuôi xe bị 'dúm" lại. Nhờ vậy, dù phần đầu xe, đuôi xe bị vò nát, khoang hành khách vẫn giữ được hình dạng ban đầu – yếu tố then chốt để bảo toàn mạng sống.

Ngoài ra, yếu tố thiết kế động cơ trên xe được đặt nằm ngang cũng góp phần giúp người lái an toàn hơn so với động cơ đặt nằm dọc.

Như vậy, việc tài xế xe con thoát chết trong vụ tai nạn này không phải là "phép mầu", mà nhờ sự kết hợp giữa công nghệ an toàn hiện đại, thói quen sử dụng dây an toàn, phản ứng kịp thời và kết cấu xe đạt chuẩn bảo vệ người lái.

Tin liên quan

Tai nạn xe khách với ô tô 7 chỗ, 2 người tử vong trong hầm Đèo Ngang

Tai nạn xe khách với ô tô 7 chỗ, 2 người tử vong trong hầm Đèo Ngang

(NLĐO) - Hai người tử vong trong vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và ô tô 7 chỗ tại hầm Đèo Ngang giữa Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Tai nạn, xe khách chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết gây kẹt xe

(NLĐO) - Sau va chạm với ôtô trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, xe khách tông vào dải phân cách và chắn ngang gần hết phần đường, gây kẹt xe kéo dài.

Kết luận chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn xe buýt thương tâm ở Gò Vấp

(NLĐO) - Nhiều vụ tai nạn giữa xe 2 bánh với phương tiện lớn mà nguyên nhân ban đầu do người điều khiển xe 2 bánh gây ra.

tai nạn thoát chết thiết kế xe vò nát ô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo