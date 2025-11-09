Vụ xe con bị vò nát: Thiết kế "mềm" giúp tài xế thoát chết

Theo phân tích từ hiện trường và các yếu tố kỹ thuật, có thể thấy một số nguyên nhân giúp tài xế xe con sống sót trong vụ tai nạn này là hệ thống an toàn chủ động và bị động của xe hoạt động hiệu quả.

Nhiều dòng ô tô đời mới hiện nay đều được trang bị các công nghệ an toàn như túi khí, dây đai an toàn 3 điểm, khung gầm chịu lực và vùng hấp thụ xung lực. Khi va chạm xảy ra, phần đầu xe bị biến dạng mạnh để hấp thụ năng lượng, giúp giảm lực tác động trực tiếp lên khoang lái – nơi người điều khiển ngồi. Đây chính là lý do dù xe nát phần đầu, khoang lái vẫn còn nguyên vẹn, bảo vệ được tính mạng tài xế.

Ông Trần Minh Nam, chủ gara ô tô khu vực phường Bình Trưng, TP HCM, cho biết dây đai an toàn là yếu tố sống còn trong mọi tình huống va chạm. Nếu được cài đúng quy cách, dây giúp giữ người lái không bị hất văng về phía trước hoặc đập vào vô-lăng, hạn chế chấn thương vùng đầu và ngực.

Vụ tai nạn làm cho ô tô con bị vò nát

Tình huống xe tải đang rẽ trái nên khả năng tốc độ không quá cao. Xe con đi cùng chiều có thể đã phanh gấp hoặc đánh lái né tránh, làm giảm phần nào xung lực va chạm trực diện. Góc va chạm lệch (không chính diện) cũng giúp giảm mức độ nguy hiểm cho người ngồi trong xe.

Theo chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng, xe đạt chuẩn an toàn cao khi được thiết kế theo tiêu chuẩn ASEAN NCAP hoặc Euro NCAP, với khung xe gia cường vùng trụ A, B và sàn xe, cũng như khu vực người lái có thiết kế cứng. Còn phần đầu xe và đuôi xe có kết cấu "mềm" nên khi xảy ra tai nạn sẽ hấp thụ lực dẫn đến cả đầu và đuôi xe bị 'dúm" lại. Nhờ vậy, dù phần đầu xe, đuôi xe bị vò nát, khoang hành khách vẫn giữ được hình dạng ban đầu – yếu tố then chốt để bảo toàn mạng sống.

Ngoài ra, yếu tố thiết kế động cơ trên xe được đặt nằm ngang cũng góp phần giúp người lái an toàn hơn so với động cơ đặt nằm dọc.

Như vậy, việc tài xế xe con thoát chết trong vụ tai nạn này không phải là "phép mầu", mà nhờ sự kết hợp giữa công nghệ an toàn hiện đại, thói quen sử dụng dây an toàn, phản ứng kịp thời và kết cấu xe đạt chuẩn bảo vệ người lái.