Tai nạn xe khách với ô tô 7 chỗ, 2 người tử vong trong hầm Đèo Ngang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Tai nạn xe khách với ô tô 7 chỗ, 2 người tử vong trong hầm Đèo Ngang

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hai người tử vong trong vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và ô tô 7 chỗ tại hầm Đèo Ngang giữa Hà Tĩnh và Quảng Trị.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên xe con tử vong - Ảnh: HOÀNG PHÚC

Theo nguồn tin Báo Người Lao Động, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23 giờ 50 ngày 17-8, tại Km593+290, Quốc lộ 1, trong hầm Đèo Ngang nối tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị - thuộc địa phận xã Phú Trạch, Quảng Trị).

Thời điểm trên, xe khách giường nằm do ông Nguyễn Quốc Việt (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi vào hầm Đèo Ngang, xe này đã va chạm với ô tô 7 chỗ do ông Trần Thanh Mười (SN 1977, trú tại phường Ba Đồn, Quảng Trị) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại khi cả hai phương tiện đi vào hầm.

Hậu quả, ông Trần Thanh Mười và người đi cùng là Nguyễn Văn Hạnh (SN 1983) tử vong tại chỗ. Cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng, giao thông tại làn phải của hầm Đèo Ngang ngay lập tức ùn tắc.

- Ảnh 2.

- Ảnh 4.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Trạch phối hợp với lực lượng CSGT Quảng Trị cùng đơn vị quản lý đường bộ đã nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Đến khoảng 5 giờ 50 ngày 18-8, giao thông tại hầm Đèo Ngang đã thông suốt trở lại.

Đơn vị quản lý đường bộ cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống chiếu sáng trong và ngoài hầm hoạt động bình thường, cọc tiêu phân làn và mắt phản quang đầy đủ, mặt đường êm thuận, không có dấu hiệu hư hỏng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị họp ngày chủ nhật, chỉ đạo gì đối với dự án chậm tiến độ?

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị họp ngày chủ nhật, chỉ đạo gì đối với dự án chậm tiến độ?

(NLĐO) - Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Trần Phong chủ trì cuộc họp ngay trong ngày chủ nhật để rà soát hơn 160 dự án chậm tiến độ, nhiều dự án có nguy cơ bị thu hồi.

Cây xanh trên vỉa hè bật gốc, đè 2 xe máy đang lưu thông ở Quảng Trị

(NLĐO) - Một cây xanh trên vỉa hè Quảng Trị bất ngờ bật gốc, đè trúng 2 xe máy đang lưu thông.

Bên trong nhà công vụ khang trang dành cho cán bộ ở Quảng Trị

(NLĐO) – Bốn dãy nhà công vụ với 265 phòng khép kín, tiện nghi "như khách sạn" ở Quảng Trị sắp hoàn thành, đáp ứng chỗ ở cho gần 500 cán bộ lưu trú.

2 người tử vong hầm đèo ngang xã Phú Trạch tỉnh Quảng trị va chạm tai nạn giao thông Quốc lộ 1 phân luồng giao thông tử vong tại chỗ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo