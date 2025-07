Vụ xe ô tô tông 2 xe máy rồi lao xuống sông: Tìm thấy thêm một thi thể

Sáng 14-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Đông, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An, tỉnh Nghệ An cho biết vào khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày các lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ xe ô tô tông 2 xe máy rồi lao xuống sông khiến nhiều người chết và bị thương trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là T.H.S. (SN 1990), trú xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ cũ, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ xe ô tô tông xe máy lao xuống sông khiến nhiều người thương vong

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin khoảng 16h30 chiều 13-7, tại km32+100 quốc lộ 46A đoạn qua khối Ba Hà, xã Vạn An, ô tô BKS 37A-348.xx do anh T.H.B. (37 tuổi, ngụ xóm Hồng Sơn, xã Thượng Tân Lộc (cũ); nay là xã Vạn An) điều khiển chạy hướng xã Kim Liên - xã Vạn An. Trên xe anh B. có anh T.V.T. (35 tuổi, ngụ xã Vạn An) và anh T.H.S. (SN 1990, trú tỉnh Hà Tĩnh).

Khi di chuyển đến đoạn cầu Thiên Đường, xã Vạn An, xe anh B. va chạm với xe máy của anh Đ.Đ.C. (32 tuổi, ngụ xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) chở vợ N.T.B.(28 tuổi) và con trai Đ.Đ.P. (4 tuổi), cháu Đ.Đ.Q. (9 tuổi) và xe máy do bà H.T.Q. (52 tuổi) chạy cùng chiều phía trước rồi tông gãy lan can cầu lao xuống sông.

Hậu quả vụ tai nạn làm anh C. tử vong, anh B., chị B. và cháu P. bị thương nặng. Riêng cháu Q. và anh S. rơi xuống sông mất tích, thi thể đã được tìm thấy sau đó.

Thi thể các nạn nhân đã được lực lượng chức năng ban giao cho gia đình sau khi được tìm thấy

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.