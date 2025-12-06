HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vừa ra tù được 2 tháng đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp

Tuấn Minh

(NLĐO)- Vừa ra tù 2 tháng, Trịnh Bá Thảo ở Thanh Hóa không chịu tu chí làm ăn, lại "ngựa quen đường cũ", liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản của người dân

Ngày 6-12, tin từ Công an xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ Trịnh Bá Thảo (SN 2006; ngụ xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản. Thảo là đối tượng vừa ra tù trở về địa phương vào tháng 10-2025 nhưng không chịu tu chí làm ăn lương thiện mà tiếp tục tái phạm.

Vừa ra tù được 2 tháng đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp - Ảnh 1.

Vừa ra tù, Trịnh Bá Thảo lại ngựa quen đường cũ

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 3-12, Công an xã Xuân Lập tiếp nhận tin báo của người dân thôn Long Linh Nội về việc bị mất chiếc xe máy khi đang để tại sân nhà.

Vào cuộc điều tra, chỉ trong 1 thời gian ngắn, Công an xã Xuân Lập nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên là Trịnh Bá Thảo.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trịnh Bá Thảo khai nhận, ngoài vụ trộm cắp chiếc xe máy ở thôn Long Linh Nội, từ cuối tháng 11-2025 đến khi bị bắt, Thảo đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Xuân Lập.

Hiện Công an xã Xuân Lập đã thu hồi toàn bộ tang vật có liên quan và đã khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin liên quan

CLIP: Vừa ra tù vì tội giết người, lại tiếp tục tấn công CSGT

CLIP: Vừa ra tù vì tội giết người, lại tiếp tục tấn công CSGT

(NLĐO) - Vừa mãn hạn tù về tội giết người, Ngô Văn Đức ở Gia Lai lại bị bắt khẩn cấp vì tấn công CSGT khi được yêu cầu làm việc sau một vụ tai nạn giao thông.

Xét xử lại 6 cựu chiến binh ra tù rồi vẫn tiếp tục kêu oan

(NLĐO) – Sau hàng loạt phiên tòa ở 3 cấp, 6 cựu chiến binh bị quy kết phá rừng từ 10 năm trước tiếp tục kêu oan dù đã thi hành án xong.

Công an Quảng Nam bắt đối tượng vừa ra tù đã gây án

(NLĐO) – Một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự vừa bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh bắt tạm giam.

tỉnh Thanh Hóa trộm cắp trộm cắp tài sản công an xã ngựa quen đường cũ vừa ra tù trộm cắp tài sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo