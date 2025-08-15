HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vừa ra tù vì tội giết người, lại tiếp tục tấn công CSGT

Đức Anh

(NLĐO) - Vừa mãn hạn tù về tội giết người, Ngô Văn Đức ở Gia Lai lại bị bắt khẩn cấp vì tấn công CSGT khi được yêu cầu làm việc sau một vụ tai nạn giao thông.

Ngày 15-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt khẩn cấp Ngô Văn Đức (32 tuổi; ngụ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vừa ra tù vì can tội giết người, lại tiếp tục tấn công CSGT - Ảnh 1.

Ngô Văn Đức tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, Đức vừa chấp hành xong án phạt tù về tội giết người. Hành vi lần này không chỉ gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, khoảng 7 giờ 40 ngày 14-8, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam thì nhận tin báo về vụ va chạm giao thông trên Quốc lộ 1D. 

Khi đến nơi, tổ công tác chỉ thấy xe máy của chị H.T.H.N. (25 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Bắc) ngã giữa đường. Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng tổ tuần tra, phân công 2 chiến sĩ ở lại bảo vệ hiện trường, còn mình đi xác minh.

Khoảng 5 phút sau, người dân báo tin phát hiện một người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn là Ngô Văn Đức, đang đi bộ gần ngã ba có đèn tín hiệu giao thông. Trung tá Đông điều khiển mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu Đức quay lại làm việc.

Vừa ra tù vì can tội giết người, lại tiếp tục tấn công CSGT - Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc Đức tấn công lực lượng CSGT

Bất ngờ, Đức dùng tay tấn công, rồi dùng chân đạp ngã mô tô của CSGT. Lập tức, đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và thiếu tá Trần Văn Thi cùng 2 cán bộ nhà tạm giữ gần đó hỗ trợ, khống chế Đức, đưa về trụ sở Công an phường Quy Nhơn Nam để xử lý.

