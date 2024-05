Vừa thưởng thức trà chiều, vừa ngắm hồng hạc tình tự tại Singapore

Bầy hồng hạc duyên dáng tại khu bảo tồn Hong Leong Foundation Crimson Wetlands

Tuy nhiên, một bất ngờ thú vị đang đợi chúng tôi tại khu bảo tồn hồng hạc lớn nhất thế giới này

Check in cùng hồng hạc

Tiệc trà chiều đã sẵn sàng trong một nhà hàng nhỏ xinh với view nhìn ra toàn bộ Hong Leong Foundation Crimson Wetlands, với thác nước nhân tạo đẹp mắt, rừng cây bao quanh vùng đồng cỏ ngập nước - "ngôi nhà" của các chú hồng hạc Mỹ, vẹt đỏ đuôi dài, cò quăm đỏ…

Ở trung tâm của khu vực, bầy hồng hạc đang ung dung kiếm ăn, nô đùa, tình tự… trong khu bảo tồn hồng hạc lớn nhất thế giới này.

Cách đó không xa là các chú vịt trời bơi trong các bụi sậy, trên cây cao xanh ngắt là bầy cò quăm đỏ đậu kín, trông xa như những đoá hoa rực rỡ…

Du khách Việt Nam vừa thưởng thức trà chiều với set bánh có hình chim hồng hạc nổi bật, vừa ngắm nhìn bầy hồng hạc và hàng trăm loài chim đang kiếm ăn, bay lượn... trong khu bảo tồn hồng hạc lớn nhất thế giới. Ảnh: Dương Ngọc



Sau khi thưởng thức trà chiều, nạp thêm năng lượng, chúng tôi được nhân viên khu bảo tồn dẫn vào khu vực bầy chim sinh sống, nhìn ngắm chúng ở khoảng cách rất gần, thoả sức chụp ảnh lưu niệm…

Đây chỉ là 1 trong 8 khu vực của Bird Paradise, một trong những vườn chim lớn nhất Châu Á vừa khai trương vào tháng 5-2023 tại khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai tại Singapore. Vườn chim rộng 17 hecta này hiện là ngôi nhà của 3.500 chú chim thuộc 400 loài, với 24% trong số đó gồm các loài đang bị đe dọa.

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng các loài chim tại 8 khu vực khác nhau, với cảnh quan được mô phỏng giống môi trường sống tự nhiên của chúng từ khắp nơi trên thế giới, như đồng cỏ ngập nước, rừng tre và rừng mưa nhiệt đới. Mỗi khu vực tái hiện chân thực các hệ sinh thái khác nhau trên thế giới, từ rừng mưa nhiệt đới Châu Phi, đầm lầy Nam Mỹ, cánh đồng lúa tại Đông Nam Á, đến rừng khuynh diệp khô ở Úc…

Những chú hồng hạc duyên dáng đang thong dong bên dòng nước

Du khách chụp ảnh lưu niệm trong Bird Paradise

Hoạt động chăm sóc, nghiên cứu và bảo tồn chim giữ vai trò quan trọng tại công viên, với trọng điểm là các loài chim sẻ hót châu Á và hồng hạc. Là môi trường sống của hơn 20 loài, Bird Paradise được nhìn nhận là khu bảo tồn hồng hạc lớn nhất thế giới. Công viên hiện đang tham gia vào hơn 75 chương trình nhân giống và bảo tồn toàn cầu, với một số dự án có liên kết trực tiếp với các dự án bảo tồn khu vực.

Điển hình như khu vực lớn nhất công viên, rộng đến 1,55 ha, Rwanda Nyungwe Forest Heart of Africa có thiết kế được lấy cảm hứng từ thung lũng rừng rậm châu Phi, với tòa tháp quan sát, cầu treo, lều theo phong cách Congo, loạt cây cổ thụ như cây sung cùng dòng suối uốn lượn. Tại đây, du khách sẽ bắt gặp hơn 80 loài chim châu Phi, từ những chú vẹt lưng xám đến những chú sáo và chim turac...

Hay khu Kuok Group Wings of Asia tôn vinh hệ sinh thái đa dạng của Đông Nam Á khi tái hiện rừng tre, các ruộng bậc thang dốc, các công trình lấy cảm hứng từ Bali và Thái Lan, biến khu vực này thành nơi cư trú lý tưởng của thiên nga mặt đen, vịt Mandarin, chim sáo...

Thoả sức ngắm nhìn, chụp ảnh những chú chim quý hiếm thật gân

Những trải nghiệm độc đáo khác bao gồm khu vực sinh sống của chim cánh cụt và các chương trình biểu diễn với động vật tại khu vực ngoài trời với 2.000 chỗ ngồi Sky Amphitheatre.

Tại Ocean Network Express Penguin Cove, một trong những khu sinh thái lớn mô phỏng hệ sinh thái ở Nam Cực dành cho chim cánh cụt, du khách sẽ được ngắm nhìn những chú chim cánh cụt xinh xắn đang vui đùa tại bãi biển.

Đặc biệt, hoạt động cắm trại 2 ngày 1 đêm cùng chim cánh cụt là một trải nghiệm độc quyền tại đây. Trong suốt thời gian trải nghiệm, du khách sẽ được lặn và khám phá rừng tảo bẻ, tìm hiểu các loài chim tại Bird Paradise và chìm vào giấc ngủ trong tiếng vỗ cánh nhịp nhàng của những chú chim cánh cụt xinh xắn.

Ngắm nhìn những chú chim cánh cụt xinh xắn đang vui đùa tại khu sinh thái lớn mô phỏng hệ sinh thái ở Nam Cực

Một chú chim cánh cụt bơi lội vun vút ở Ocean Network Express Penguin Cove

Ngoài ra, còn có 3 công viên theo chủ đề khác thuộc khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai gồm River Wonders, Night Safari và Singapore Zoo.

Với những fan của gấu trúc, công viên hoang dã River Wonders sẽ là điểm đến yêu thích với cặp đôi gấu trúc Jia Jia and Kai Kai - "idol" của cả vườn thú.

Là một trong những công viên sinh thái nước ngọt lớn nhất thế giới, công viên là nơi sinh sống của 11.000 cá thể, đại diện cho gần 260 loài cùng 400 loài thực vật. Khách có thể tham quan các khu vực mô phỏng hệ sinh thái dòng sông nổi tiếng như Nile hay Amazon, đồng thời chiêm ngưỡng những loài vật tiêu biểu tại từng hệ sinh thái như cá đuối nước ngọt khổng lồ, cá hải tượng long, trăn xanh hay lợn biển.

Bird Paradise là một trong những vườn chim lớn nhất Châu Á, hiện là ngôi nhà của 3.500 chú chim thuộc 400 loài, với 24% trong số đó gồm các loài đang bị đe dọa

Night Safari, vườn thú đêm đầu tiên trên thế giới, là nơi có thể chiêm ngưỡng các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng như voi châu Á, gấu trúc Malaysia và hổ Malaysia, cùng hơn 900 động vật thuộc 100 giống loài khác nhau. Còn Singapore Zoo là "ngôi nhà" của 2.800 động vật thuộc 300 loài.

Thành phố giữa thiên nhiên

Với châm ngôn Singapore - biến đam mê thành hiện thực, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) khởi động chiến dịch toàn cầu Made in Singapore vào tháng 9-2023 nhằm thổi một làn gió mới cho thương hiệu điểm đến vốn đã quen thuộc, từ các địa điểm tham quan mang tính biểu tượng cho đến những "viên ngọc ẩn" ít người biết.

Trong đó, STB đặc biệt nhấn mạnh thông điệp về một thành phố giữa thiên nhiên. Singapore đang nỗ lực trở thành một điểm đến đô thị bền vững, mà tại đó, những trải nghiệm có quy mô lớn được quản lý và vận hành để giảm thiểu tác động đến môi trường. Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch sẽ được kết hợp với các trải nghiệm bền vững hoặc chăm sóc sức khỏe độc đáo.

Ngoài ra, STB cũng nhấn mạnh về một điểm đến hiện đại và đa văn hóa, sôi động và sáng tạo để mang đến cho du khách những trải nghiệm bất ngờ và độc đáo.

Bầy chim sải cánh trong Bird Paradise, mang thông điệp về một thành phố giữa thiên nhiên

Vài phút cho xuất nhập cảnh

Hiện nay, Singapore đã áp dụng hộ chiếu điện tử với du khách, nhập cảnh và xuất cảnh hoàn toàn tự động, chỉ mất vài phút cho mỗi lần.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cao điểm hè, từ tháng 6 đến hết tháng 7-2024, Vietnam Airlines sẽ khai thác máy bay thân rộng Boeing 787 cho chặng Hà Nội - Singapore và chiều ngược lại với tần suất 7 chuyến/tuần, nhằm mục tiêu tăng hơn 50% lượng hành khách vận chuyển trên mỗi chuyến bay.

Hiện hãng đang khai thác 21 chuyến bay mỗi tuần giữa Hà Nội, TP HCM và Singapore. Dung lượng vận tải thị trường Việt Nam - Singapore đạt 2,5 triệu lượt khách năm 2023, bằng khoảng 90% so với cùng kì 2019. Năm 2023, riêng Vietnam Airlines đã vận chuyển 477.000 lượt khách giữa hai nước, tăng 66,7% so với năm 2022 và ở mức 83% so với năm 2019.

Dự kiến, cuối tháng 5-2024, Vietnam Airlines sẽ tiếp nhận máy bay Boeing 787-10 thứ 5, đồng thời là máy bay thân rộng thứ 30 của hãng, mang số hiệu đăng ký VN-A878 để đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng tải, phục vụ hành khách trong bối cảnh thiếu hụt máy bay hiện nay và cao điểm hè sắp tới.