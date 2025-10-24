Vừa xảy ra vụ phá rừng phòng hộ ở Đắk Lắk

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vừa xảy ra vụ phá rừng phòng hộ ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – Kiểm tra vụ phá rừng phòng hộ, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng chục cây bằng lăng, gỗ hương bị khoanh bầu, nghi chờ vận chuyển đi nơi khác trồng.

Ngày 24-10, đại diện UBND phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk xác nhận vừa xảy ra một vụ phá rừng phòng hộ, môi trường tại tiểu khu 911 (thuộc Tổ dân phố 5B, phường Tân Lập).

- Ảnh 1.

31 lóng gỗ trong vụ phá rừng được đưa về Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột

Trước đó, từ nguồn tin báo của người dân, UBND phường Tân Lập, Công an phường và Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột kiểm tra hiện trường tại tiểu khu 911.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện có 31 lóng gỗ tròn đường kính 10-15cm, chiều dài 1-6m, tổng khối lượng hơn 3m3. Các lóng gỗ thuộc gỗ căm xe, chít, bằng lăng, kơ nia. Diện tích rừng bị phá gần 2.000m2.

Cũng trong khu vực này, cơ quan chức năng còn phát hiện có 27 cây bằng lăng có chiều cao 5-10m và 2 cây gỗ hương đã được khoanh bầu, nghi chuẩn bị được vận chuyển để trồng ở nơi khác.

Thời điểm phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng chưa xác định được người chặt phá, khoanh bầu các cây rừng.

Liên quan đến vụ phá rừng, tang vật đã được đưa về trụ sở Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột.

Tin liên quan

Nhiều cựu cán bộ lãnh án trong vụ phá rừng phi lao 28.000m2

Nhiều cựu cán bộ lãnh án trong vụ phá rừng phi lao 28.000m2

(NLĐO) - Cựu Phó chủ tịch xã và Trưởng phòng TN-MT lãnh án tù do thiếu trách nhiệm trong việc để các đối tượng phá 28.000 m2 rừng phi lao

Diễn biến nóng vụ phá rừng với nhiều điều khó hiểu ở Đắk Nông

(NLĐO) - Vụ phá rừng phòng hộ được cho là có tổ chức nhưng hiện chưa cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Vụ phá rừng nhiều nghi vấn ở Kon Tum

Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Hủy hoại rừng" xảy ra tại lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747.

tỉnh Đắk Lắk phá rừng rừng phòng hộ khoanh bầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo