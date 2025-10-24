Vừa xảy ra vụ phá rừng phòng hộ ở Đắk Lắk

Ngày 24-10, đại diện UBND phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk xác nhận vừa xảy ra một vụ phá rừng phòng hộ, môi trường tại tiểu khu 911 (thuộc Tổ dân phố 5B, phường Tân Lập).

31 lóng gỗ trong vụ phá rừng được đưa về Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột

Trước đó, từ nguồn tin báo của người dân, UBND phường Tân Lập, Công an phường và Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột kiểm tra hiện trường tại tiểu khu 911.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện có 31 lóng gỗ tròn đường kính 10-15cm, chiều dài 1-6m, tổng khối lượng hơn 3m3. Các lóng gỗ thuộc gỗ căm xe, chít, bằng lăng, kơ nia. Diện tích rừng bị phá gần 2.000m2.

Cũng trong khu vực này, cơ quan chức năng còn phát hiện có 27 cây bằng lăng có chiều cao 5-10m và 2 cây gỗ hương đã được khoanh bầu, nghi chuẩn bị được vận chuyển để trồng ở nơi khác.

Thời điểm phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng chưa xác định được người chặt phá, khoanh bầu các cây rừng.

Liên quan đến vụ phá rừng, tang vật đã được đưa về trụ sở Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột.