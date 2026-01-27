Vui Tết cùng công nhân ở trọ

Tối 27-1, tại Tổ công nhân tự quản ở số16/5, ấp 38, xã Hóc Môn, TPHCM, Công đoàn xã Hóc Môn đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã tổ chức chương trình họp mặt "Vui Tết cùng công nhân khu nhà trọ".

Công nhân, lao động tham gia chương trình "Vui Tết cùng công nhân khu nhà trọ"

Tại chương trình, hơn 150 đoàn viên, công nhân, lao động ở trọ đã cùng nghe tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống "tín dụng đen" nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từ đó giúp người lao động vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Lao động ở trọ, khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết đã được nhận quà từ ban tổ chức

Bên cạnh đó, 50 đoàn viên, lao động ở trọ, khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết đã được nhận quà từ ban tổ chức, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, 20 em thiếu nhi là con người lao động được nhận lì xì may mắn đầu năm.