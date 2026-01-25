HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Chăm lo Tết, tiếp sức người lao động khó khăn

Huỳnh Như

(NLĐO) - Công đoàn xã Bình Hưng triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo và tiếp sức công nhân, lao động khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán

Ngày 25-1, Công đoàn xã Bình Hưng, TPHCM phối hợp với Công an xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức Chương trình trao quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết đang sinh sống tại khu nhà trọ ấp 44.

Chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tiếp sức công nhân, lao động khó khăn - Ảnh 1.

52 phần quà Tết được trao tận tay công nhân, lao động không có điều kiện về quê đón Tết, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần trước thềm năm mới

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 52 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 500.000 đồng (gồm quà và tiền mặt), góp phần hỗ trợ người lao động đón Tết đầm ấm, giảm bớt khó khăn trước thềm năm mới. Dịp này, 2 công nhân bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được hỗ trợ, mỗi trường hợp 2 triệu đồng, nhằm tiếp sức để sớm ổn định cuộc sống và yên tâm lao động.

Chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tiếp sức công nhân, lao động khó khăn - Ảnh 2.
Chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tiếp sức công nhân, lao động khó khăn - Ảnh 3.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và Công đoàn xã Bình Hưng trao quà hỗ trợ công nhân, lao động khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết tại khu nhà trọ ấp 44

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thái Họa Mi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Hưng, đã gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến công nhân, lao động đang sinh sống, làm việc trên địa bàn xã; đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà người lao động phải đối mặt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.

Chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tiếp sức công nhân, lao động khó khăn - Ảnh 4.

Bà Lê Thái Họa Mi phát biểu tại chương trình

"Mong rằng các công nhân, lao động tiếp tục nỗ lực lao động, chấp hành tốt pháp luật, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương. Cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể xã Bình Hưng sẽ luôn đồng hành, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán đang gần kề" – bà Lê Thái Họa Mi nhấn mạnh.

Bên cạnh hoạt động chăm lo, gần 100 công nhân, lao động còn được cán bộ Công an xã Bình Hưng tuyên truyền, phổ biến quy định của Nghị định 282/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình. Đồng thời, trang bị thêm kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; kỹ năng phòng tránh lừa đảo gia tăng dịp Tết cũng như sử dụng mạng xã hội an toàn và nhận diện các thủ đoạn phạm tội sử dụng công nghệ cao.

Chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tiếp sức công nhân, lao động khó khăn - Ảnh 5.
Chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tiếp sức công nhân, lao động khó khăn - Ảnh 6.
Chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tiếp sức công nhân, lao động khó khăn - Ảnh 7.

Cán bộ Công an xã Bình Hưng tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến công nhân, lao động

Cùng ngày, tại Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục Hành tinh Xanh, Ban Chấp hành Công đoàn xã Bình Hưng phối hợp với Ban Giám đốc trung tâm tổ chức trao quà Tết cho đoàn viên - lao động đang làm việc tại đơn vị.

Chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tiếp sức công nhân, lao động khó khăn - Ảnh 8.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt đoàn viên - lao động làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục Hành tinh Xanh khi nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn xã Bình Hưng

Theo đó, 15 đoàn viên - lao động đã được hỗ trợ mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng (gồm quà và tiền mặt), nhằm động viên, chia sẻ và tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm công tác, đón Tết Nguyên đán trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tiếp sức công nhân, lao động khó khăn - Ảnh 9.

Bà Trương Thị Hường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn xã Bình Hưng (bìa trái) - trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Công đoàn xã Bình Hưng cũng trao hỗ trợ kinh phí 2 triệu đồng cho trung tâm để chăm lo, động viên các em có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại đây, góp phần tạo điều kiện để các em ổn định việc học, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Chi hơn 626 triệu đồng chăm lo cho đoàn viên – lao động

Bà Trương Thị Hường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn xã Bình Hưng - cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương dự kiến chi hơn 626 triệu đồng để triển khai chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, người lao động trên địa bàn. Các hoạt động tập trung vào trao quà Tết, hỗ trợ vé xe và nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực khác.

Công tác chăm lo sẽ ưu tiên đoàn viên - lao động làm việc tại các doanh nghiệp và sinh sống tại khu nhà trọ, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

"Bên cạnh đó, địa phương cũng quan tâm hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động, người lao động và thân nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhằm giúp họ ổn định cuộc sống và đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình" – bà Trương Thị Hường nói.


