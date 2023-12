Vùng Cảnh sát biển 2 giao lưu thể thao mừng Ngày hội Quốc phòng toàn dân

(NLĐ) - Diễn ra từ ngày 22 đến 30-8 tại sân vận động Thống Nhất - TPHCM, Giải Bóng đá Công an - Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2012 quy tụ 5 đội bóng gồm: Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, Bộ An ninh CHDCND Lào, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cảnh sát Úc