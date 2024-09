Vững mục tiêu giải ngân đầu tư công

Ngày 4-9, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2024.



Tinh thần cộng giải pháp

Thông tin tại phiên họp cho hay tính đến hết tháng 8, TP HCM mới chỉ giải ngân được 14.381 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 18% kế hoạch vốn năm 2024.

Đây là vấn đề tiếp tục dẫn đầu danh mục những hạn chế của thành phố sau 8 tháng. Trong đó, 4 ban quản lý dự án quản lý cơ bản số vốn đầu tư công nhưng tỉ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân với 17,4%. Các quận, huyện đã giải ngân trung bình 34% và đang "gánh" kết quả giải ngân đầu tư công toàn thành phố.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cho biết trong năm 2024, Ban được giao vốn 12.380 tỉ đồng, đã giải ngân 2.150 tỉ đồng. Trong 9.930 tỉ đồng cần giải ngân từ nay đến cuối năm, có khoảng 2.000 tỉ đồng vốn giải phóng mặt bằng, 700 tỉ đồng cho các dự án khởi công mới, 300 tỉ đồng vốn ODA… Các khoản chi này dự kiến đều giải ngân vào quý III, quý IV và Ban vẫn quyết tâm giữ mục tiêu giải ngân trên 95%.

Để thực hiện mục tiêu, ông Phúc cho hay tiếp tục đẩy nhanh nhóm xây lắp, triển khai thi công "3 ca 4 kíp" ở nhiều dự án, song song đó, phối hợp với địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Phúc đề nghị các địa phương đẩy nhanh việc trên, như quận Tân Bình là mặt bằng đường Trần Quốc Hoàn; quận 4 với dự án cầu đường Nguyễn Khoái; huyện Bình Chánh có mặt bằng dự án Quốc lộ 50; TP Thủ Đức gồm mặt bằng nút giao An Phú, cầu Ông Nhiêu, đường Lương Định Của, nút giao Mỹ Thủy… Các mặt bằng này đều cần bàn giao trong tháng 9.

Với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban này, cho hay Ban đã duyệt 12 dự án, phấn đấu cuối năm khởi công. Hiện Ban đang tập trung cho dự án mua sắm trang thiết bị ở 3 bệnh viện khu vực cửa ngõ, gồm Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức với tổng số vốn khoảng 1.200 tỉ đồng.

Trong khi đó, ông Bùi Thanh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, thông tin Ban được giao hơn 12.400 tỉ đồng, 8.400 tỉ đồng là vốn giải phóng mặt bằng. Ban giải ngân được 920 tỉ đồng, chủ yếu thuộc dự án nạo vét rạch Xuyên Tâm và dự án bờ bắc Kênh Đôi. Hai dự án này đang được UBND TP HCM tập trung tháo gỡ vướng mắc…

Tại phiên họp, trước nhiệm vụ 4 tháng cuối năm giải ngân khoảng 60.000 tỉ đồng, nhiều chỉ đạo quyết liệt từ Chủ tịch UBND TP HCM được đưa ra.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi yêu cầu nỗ lực hơn ở những tháng cuối năm. Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ TP HCM

Ông Phan Văn Mãi cho biết để đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm nay, thành phố đã đề ra chỉ tiêu từng tháng rất kỹ. Ông yêu cầu 4 ban quản lý dự án cập nhật kế hoạch từng dự án và giữ cam kết hằng tháng.

"Đến cuối năm phải giải ngân vốn đầu tư công xoay quanh mục tiêu 95%, ban nào khó khăn thì từ 90% trở lên" - Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

Nêu cao trách nhiệm

Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội TP HCM sau 8 tháng năm 2024, Chủ tịch UBND TP HCM nhận định có kết quả tích cực. Các chỉ số về kinh tế cho thấy thành phố đang tiếp tục đà phục hồi và cần được phát huy trong những tháng tiếp theo để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế vào cuối năm.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 8 tăng 2,2% so với tháng 7 và tăng 8,5% so với cùng kỳ; tổng doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,2% so với tháng 7, tăng 12,1% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đạt trên 71%... "Những con số này có ý nghĩa quan trọng đối với TP HCM" - ông Phan Văn Mãi khẳng định và cho biết thành phố cần tập trung hơn nữa để duy trì tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu này.

Bên cạnh những chỉ số tích cực, Chủ tịch UBND TP HCM nhìn nhận còn nhiều khó khăn như tình hình doanh nghiệp rút khỏi thị trường còn cao, sức mua thị trường dưới mức tiềm năng, thành phố đối mặt dịch sởi... Từ đó, ông chỉ ra hướng khắc phục, giao nhiệm vụ cho các sở - ngành, quận - huyện thực hiện.

Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh sẽ tăng cường giám sát vai trò của Phó Chủ tịch UBND TP HCM; giám đốc sở, ngành. Trong trường hợp nhiệm vụ bị chậm trễ, giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan phải chịu trách nhiệm và Chủ tịch UBND TP HCM chịu trách nhiệm trước tập thể UBND TP HCM, Thường vụ Thành ủy TP HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, HĐND TP HCM.

Ông Lương Minh Phúc khẳng định sẽ bảo đảm mục tiêu giải ngân. Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ TP HCM

Thêm hiệu quả trong cải cách hành chính Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho hay thành phố đã xây dựng Đề án Trung tâm hành chính công, chuẩn bị báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, sau đó báo cáo Văn phòng Chính phủ. Việc hình thành Trung tâm hành chính công một cấp ở cấp tỉnh trên cơ sở thực hiện nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về cải cách hành chính. Nghị quyết của Chính phủ đã chọn ra 4 địa phương, trong đó có TP HCM thực hiện thí điểm. "Việc này chỉ có bàn để làm chứ không bàn lùi" - Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh và cho biết thành phố sẽ hình thành trung tâm một cấp, áp dụng hệ thống quản trị trên mạng nhằm theo dõi, giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính công cho người dân của các cơ quan hành chính nhà nước từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã. Người dân ở đâu cũng được phục vụ.

