Vũng Tàu: Du khách kín đường ngày Mùng 3 Tết

Chiều 31-1 (Mùng 3 Tết), tại khu vực Bãi Trước, Bãi Sau và trên các tuyến đường Trần Phú, Hạ Long, Thùy Vân rất đông phương tiện từ các tỉnh, thành khác đổ về TP Vũng Tàu (tỉnh à à Rịa- Vũng Tàu). Càng về chiều, lượng khách đổ về càng đông khiến nhiều tuyến đường có hiện tượng ùn ứ, các phương tiện phải di chuyển chậm.

Sáng Mùng 3 Tết, lượng khách đến Hòn Bà đông hơn so với những ngày trước đó

Mặc dù thời tiết về chiều se lạnh, sóng đánh mạnh nhưng rất đông du khách vui chơi, tắm biển. Chị Nguyễn Hồng Nhung (Du khách TP HCM) cho biết: "Dù biết sẽ đông trong dịp này nhưng do gần TP HCM, thời gian di chuyển ngắn, biển lại sạch đẹp nên gia đình đã lựa chọn Vũng Tàu để cho con được trải nghiệm vui chơi trong những ngày Tết".

Xe nối đuôi nhau đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu

Trên đường Thùy Vân - nơi đón lượng khách đông nhất của tỉnh, dù địa phương đang thực hiện chỉnh trang, rào chắn khoảng hơn 3 km bờ biển nhưng chủ đầu tư vẫn bố trí các lối xuống biển để du khách thuận lợi tắm.

Tại các địa phương khác như huyện Xuyên Mộc, Long Đất, TP Bà Rịa… lượng khách cũng tăng hơn so với những ngày đầu.

Theo Sở Du lịch, mùng 3 Tết, tình hình an ninh trật tự tương đối ổn định, lượng khách du lịch đến tỉnh tham quan và nghỉ dưỡng đã khá hơn Mùng 1 và 2 Tết. Theo dự báo, lượng khách sẽ tăng trong những ngày tới.

Chiều TP HCM về Vũng Tàu rất đông xe

Theo thống kê, trong Mùng 3 Tết đã có khoảng 228.702 lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên địa bàn tỉnh.

Lượng khách này tăng 38,7% so với dịp Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, lượng khách lưu trú khoảng 137.000 lượt. Doanh thu trong Mùng 3 đạt hơn 210 tỉ đồng, tăng gần 141% so với cùng kỳ năm trước.

Các phương tiện phải di chuyển chậm

Tại TP Vũng Tàu, theo Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), từ ngày 27 đến 31-1 (28-12 âm lịch đến mùng 3 Tết) ước lượng khoảng 91.800 lượt người tắm biển. Riêng ngày 31-1 (Mùng 3 Tết) phục vụ ước lượng khoảng 51.000 lượt khách.

Để đảm bảo cho du khách vui chơi, tắm biển, trước Tết, Sở Du lịch đã tổ chức làm việc trực tiếp với các huyện, thành phố trọng điểm về du lịch để nắm bắt tình hình chuẩn bị của địa phương trong việc đón và phục vụ khách du lịch.

Bãi biển khá đông du khách vui chơi, tắm biển

Các địa phương đều xây dựng các kế hoạch cụ thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, trị an, an toàn cho du khách. Triển khai cho các ban ngành của địa phương để thực hiện theo tinh thần của các kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, sở đã phân công ban lãnh đạo và các phòng trực để tiếp nhận những thông tin phản ánh của du khách qua đường dây nóng của Sở .