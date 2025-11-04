HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vũng Tàu sẽ có bến cảng khách quốc tế

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Bộ Xây dựng đã phê duyệt quy hoạch bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu có 2 cầu cảng hành khách với tổng chiều dài 840 m

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, đáng chú ý là việc quy hoạch bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu với quy mô hiện đại, có thể đón tàu trọng tải lên tới 225.000 GT.

Theo quyết định phê duyệt, bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu được quy hoạch gồm 1 bến cảng và 2 cầu cảng hành khách, tổng chiều dài 840 m (chưa bao gồm các cầu cảng khác). Khi hoàn thành, bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu du lịch cỡ lớn nhất thế giới và phục vụ từ 1,39 đến 1,5 triệu lượt khách mỗi năm.

- Ảnh 1.

Một trong những phối cảnh bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu từng được đơn vị tư vấn trình bày tại các cuộc họp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây

Trước đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) từng nhiều lần tổ chức họp bàn, nghe báo cáo phương án đầu tư bến cảng khách quốc tế, một dự án được đánh giá mang tính biểu tượng và đẳng cấp quốc tế của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Đây được kỳ vọng sẽ là bến cảng tàu khách lớn nhất khu vực phía Nam, góp phần nâng tầm du lịch biển đảo và tạo động lực phát triển kinh tế dịch vụ, logistics.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, vị trí xây dựng bến cảng khách quốc tế nằm liền kề khu tổ hợp nhà ga cáp treo Bãi Trước (phường Vũng Tàu). Ngoài khu cầu cảng chính, dự án còn bao gồm hệ thống công trình dịch vụ phụ trợ, khu thương mại, giải trí và không gian đón khách, phục vụ du khách trong nước và quốc tế.

Liên danh tư vấn đã trình bày 11 phương án thiết kế, với các mô hình cầu dẫn vuông và cầu dẫn cong, tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo cho không gian ven biển. Tổng mức đầu tư dự kiến cho từng phương án dao động từ 1.333 tỉ đồng đến hơn 8.000 tỉ đồng, tùy theo quy mô và vật liệu thi công.

Tin liên quan

Bà Rịa – Vũng Tàu: Khách đông kỷ lục, thu hơn 661 tỉ đồng

Bà Rịa – Vũng Tàu: Khách đông kỷ lục, thu hơn 661 tỉ đồng

(NLĐO)- Trong 5 ngày nghỉ lễ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu hút khoảng 858.000 lượt du khách, doanh thu ước tính hơn 661 tỉ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xây dựng bến cảng tàu khách quốc tế đón du thuyền

(NLĐO) - Cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu là công trình mang tính biểu tượng, đẳng cấp quốc tế, có tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỉ đồng.

Tạm ngưng tiếp nhận tàu chở khách tại Cảng tàu khách Côn Đảo

(NLĐO)- Do điều kiện thời tiết và để bảo trì, Cảng tàu khách Côn Đảo sẽ tạm ngưng tiếp nhận tàu khách, các hãng tàu được đưa khách về lại cảng Bến Đầm.

Bà Rịa - Vũng Tàu tàu du lịch khách quốc tế du lịch biển quy hoạch chi tiết Cảng tàu khách tổ hợp nhà ga
