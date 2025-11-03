Đến 2030, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây sẽ có 60 bến cảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Đến 2030, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây sẽ có 60 bến cảng

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây sẽ có 60 bến cảng và từ 117 đến 123 cầu cảng.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 1922/QĐ-BXD phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khẳng định vai trò chiến lược của khu vực này trong mạng lưới cảng biển quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Theo Quyết định 1922/QĐ-BXD, cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 8 khu bến chính: Thị Vải, Cái Mép, Long Sơn, Sông Dinh, Sao Mai - Bến Đình, bến khách quốc tế Vũng Tàu, bến cảng Côn Đảo và hệ thống bến dầu khí ngoài khơi; các bến phao, khu chuyển tải và các khu neo chờ, tránh, trú bão.

Đến 2030, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây sẽ có 60 bến cảng - Ảnh 1.

Cái Mép - Thị Vải là một trong những khu vực cảng biển trên thế giới có thể đón được những siêu tàu container

Mục tiêu đến năm 2030, tổng lượng hàng hóa thông qua đạt từ 215 đến 236,9 triệu tấn (trong đó container đạt tới 18,25 triệu TEU), và hành khách từ 2,67 đến 2,89 triệu lượt. Hệ thống cảng dự kiến có 60 bến với từ 117 đến 123 cầu cảng, tổng chiều dài hơn 30 km, trong đó nhiều bến có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 tấn.

Khu bến Cái Mép - Thị Vải tiếp tục là "trái tim" của cụm cảng, được quy hoạch phát triển các bến container lớn như CMIT, SSIT, Gemadept - Terminal Link và Cái Mép Hạ, đủ khả năng đón tàu mẹ quốc tế. Khu vực Long Sơn định hướng phát triển cảng chuyên dùng cho hóa dầu và năng lượng LNG, còn Côn Đảo được đầu tư mở rộng bến khách và hàng hóa, hướng tới trung tâm dịch vụ du lịch biển.

Vũng Tàu sẽ có bến cảng tàu khách quốc tế với quy mô 1 bến cảng gồm 2 cầu cảng tổng chiều dài 840 m, đón đến 1,50 triệu lượt khách.

Đến 2030, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây sẽ có 60 bến cảng - Ảnh 2.

Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, đến năm 2030 khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sẽ có 60 bến cảng

Đến năm 2050, tốc độ tăng trưởng hàng hóa qua cảng dự kiến đạt 3,5% - 3,8%/năm, tiếp tục mở rộng bến Cái Mép Hạ quy mô 17 cầu cảng và Cái Mép Hạ hạ lưu 33 cầu cảng.

Tổng vốn đầu tư toàn hệ thống đến năm 2030 khoảng 81.841 tỉ đồng, trong đó hạ tầng hàng hải công cộng chiếm 5.131 tỉ đồng, phần còn lại là vốn đầu tư bến cảng. Các dự án ưu tiên gồm mở rộng luồng Cái Mép - Thị Vải, xây dựng bến công vụ, khu neo trú bão, hệ thống giám sát hàng hải (VTS) và bến khách quốc tế Vũng Tàu.

Quy hoạch cũng đưa ra định hướng phát triển cảng xanh, cảng thông minh, ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng năng lượng sạch và tăng cường kết nối đồng bộ giữa cảng biển với hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và trung tâm logistics hậu cần sau cảng.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phối hợp với UBND TP HCM tổ chức công bố, kiểm tra, giám sát quy hoạch; đảm bảo quy hoạch này trở thành động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế trọng yếu của khu vực.

Tin liên quan

Thúc đẩy hình thành Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ

Thúc đẩy hình thành Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ

Một điểm nhấn của đề án là đề xuất cơ chế, chính sách thí điểm mang tính đột phá với 36 chính sách

Sớm hình thành Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô 3.764 ha

(NLĐO)- Đề án Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ có 36 cơ chế, chính sách ưu đãi, trong đó 19 chính sách mới mang tính đề xuất mới, vượt trội

Cái Mép - Thị Vải đón 6 tàu chở hàng "xông đất"

(NLĐO)- Trong số 6 tàu hàng thì có đến 5 tàu container quốc tế chở theo hàng chục ngàn container cập cảng Cái Mép - Thị Vải.

Bà Rịa - Vũng Tàu Đông Nam Á Vũng Tàu dịch vụ du lịch du lịch biển Bộ Xây dựng quy hoạch chi tiết cảng biển Cảng tàu khách
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo