Đến 2030, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây sẽ có 60 bến cảng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 1922/QĐ-BXD phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khẳng định vai trò chiến lược của khu vực này trong mạng lưới cảng biển quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Theo Quyết định 1922/QĐ-BXD, cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 8 khu bến chính: Thị Vải, Cái Mép, Long Sơn, Sông Dinh, Sao Mai - Bến Đình, bến khách quốc tế Vũng Tàu, bến cảng Côn Đảo và hệ thống bến dầu khí ngoài khơi; các bến phao, khu chuyển tải và các khu neo chờ, tránh, trú bão.

Cái Mép - Thị Vải là một trong những khu vực cảng biển trên thế giới có thể đón được những siêu tàu container

Mục tiêu đến năm 2030, tổng lượng hàng hóa thông qua đạt từ 215 đến 236,9 triệu tấn (trong đó container đạt tới 18,25 triệu TEU), và hành khách từ 2,67 đến 2,89 triệu lượt. Hệ thống cảng dự kiến có 60 bến với từ 117 đến 123 cầu cảng, tổng chiều dài hơn 30 km, trong đó nhiều bến có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 tấn.

Khu bến Cái Mép - Thị Vải tiếp tục là "trái tim" của cụm cảng, được quy hoạch phát triển các bến container lớn như CMIT, SSIT, Gemadept - Terminal Link và Cái Mép Hạ, đủ khả năng đón tàu mẹ quốc tế. Khu vực Long Sơn định hướng phát triển cảng chuyên dùng cho hóa dầu và năng lượng LNG, còn Côn Đảo được đầu tư mở rộng bến khách và hàng hóa, hướng tới trung tâm dịch vụ du lịch biển.

Vũng Tàu sẽ có bến cảng tàu khách quốc tế với quy mô 1 bến cảng gồm 2 cầu cảng tổng chiều dài 840 m, đón đến 1,50 triệu lượt khách.

Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, đến năm 2030 khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sẽ có 60 bến cảng

Đến năm 2050, tốc độ tăng trưởng hàng hóa qua cảng dự kiến đạt 3,5% - 3,8%/năm, tiếp tục mở rộng bến Cái Mép Hạ quy mô 17 cầu cảng và Cái Mép Hạ hạ lưu 33 cầu cảng.

Tổng vốn đầu tư toàn hệ thống đến năm 2030 khoảng 81.841 tỉ đồng, trong đó hạ tầng hàng hải công cộng chiếm 5.131 tỉ đồng, phần còn lại là vốn đầu tư bến cảng. Các dự án ưu tiên gồm mở rộng luồng Cái Mép - Thị Vải, xây dựng bến công vụ, khu neo trú bão, hệ thống giám sát hàng hải (VTS) và bến khách quốc tế Vũng Tàu.

Quy hoạch cũng đưa ra định hướng phát triển cảng xanh, cảng thông minh, ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng năng lượng sạch và tăng cường kết nối đồng bộ giữa cảng biển với hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và trung tâm logistics hậu cần sau cảng.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phối hợp với UBND TP HCM tổ chức công bố, kiểm tra, giám sát quy hoạch; đảm bảo quy hoạch này trở thành động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế trọng yếu của khu vực.