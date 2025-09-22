HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lý tưởng sống

Vững tin theo Đảng

Nguyễn Vân Hậu

Điều chung nhất đem đến thắng lợi của cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước ta là một nước thuộc địa nửa phong kiến. Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ, đánh tan xiềng xích thực dân, đưa chính quyền lại cho nhân dân, xây dựng nền tảng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử đất nước ta.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - là nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông Nam Á. Hiến pháp 1946 của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã hiện thực hóa khát vọng về quyền chính trị thiêng liêng của người dân Việt Nam.

Vững tin theo Đảng- Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia diễu hành, diễu binh trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Vừa giành được độc lập, nhà nước non trẻ ấy đã phải giải quyết những hậu quả về kinh tế - xã hội do thực dân, phong kiến để lại, vừa đứng trước nguy cơ giặc ngoại xâm. Trong bối cảnh đó, Đảng ta vẫn vững vàng trong lãnh đạo, nhân dân ta đoàn kết một lòng, đương đầu với 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm, làm nên chiến thắng lẫy lừng Ðiện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước - thắng lợi vĩ đại đưa nước ta bước vào kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, dân chủ và hội nhập quốc tế.

Đất nước thống nhất, hòa bình nhưng rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng sau chiến tranh. Không chịu khuất phục trước khó khăn, chúng ta đã thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, mở đầu "cuộc cách mạng xanh" phát triển kinh tế đất nước.

Sau công cuộc đổi mới, từ một nước nghèo nàn, bị bao vây, cô lập, thu nhập bình quân đầu người năm 1989 chỉ 96 USD (xếp 9/10 ASEAN), đến năm 2025, Việt Nam đã đứng thứ 46 về Chỉ số Hạnh phúc thế giới, cải thiện tích cực so với vị trí 54 năm 2024 và chỉ đứng sau Singapore tại khu vực Đông Nam Á.

Trước nguy cơ tiêu cực, tham nhũng, suy thoái, tha hóa đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Đảng ta đã quyết liệt thực hiện "cuộc cách mạng đỏ" về đạo đức trong bộ máy hệ thống chính trị, tạo bước đột phá làm trong sạch bộ máy. Với những quyết sách cứng rắn, nhiều đại án kinh tế, tham nhũng đã được đưa ra xét xử; những cán bộ, đảng viên sai phạm đã bị xử lý nghiêm minh. Những quyết sách này vẫn đang ngày càng được tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Trước vận hội mới, thêm một "cuộc cách mạng" khác đã được triển khai. Đó là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhằm xây dựng chính quyền gần dân hơn, phục vụ dân tốt hơn, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển bền vững đất nước.

Bằng quyết tâm chính trị chưa từng có và lộ trình dứt khoát "vừa chạy vừa xếp hàng", đến nay, các mục tiêu đầu tiên đã cơ bản hoàn thành. Bộ máy sau sắp xếp đã vận hành từ ngày 1-7-2025 với quy trình xử lý công việc và dịch vụ công được giải quyết nhanh hơn, gần dân hơn, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đây là thành quả bước đầu đánh dấu sự chuyển hóa từ "lượng" thành "chất" - điều rất ý nghĩa ở thời điểm đất nước nỗ lực bứt phá để bước vào kỷ nguyên phát triển.

