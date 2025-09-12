Vườn nho hữu cơ hút khách bên sông Lại Giang

Giữa vùng đất nắng gió ở phía Đông tỉnh Gia Lai, một vườn nho hữu cơ đang trở thành điểm đến của du khách, minh chứng về việc kinh tế xanh có thể bắt đầu ngay từ vườn nhà.

Đó là vườn nho của gia đình ông Phùng Bá Thân (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), rộng 4.000 m2, nằm bên bờ sông Lại Giang. Nhìn vườn nho trĩu quả hôm nay, ít ai nghĩ thành quả ấy bắt đầu từ một chuyến đi. Năm 2019, trong lần ra Bắc Ninh, ông Thân bị cuốn hút bởi mô hình trồng nho thực nghiệm, từ giống nho Hàn Quốc.

Tháng 10-2021, ở tuổi U60, ông Thân quyết định đầu tư gần 400 triệu đồng cải tạo mặt bằng, dựng mái vòm, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt và mua 340 cây nho giống về trồng thử trên đất vườn nhà. Sau 2 năm kiên trì chăm bón, đến tháng 6-2023, vườn nho bắt đầu cho vụ quả đầu tiên. Cũng từ đó, nơi này bắt đầu mở cửa đón khách tham quan.

Ông Phùng Bá Thân bên vườn nho hữu cơ của mình. Ảnh: BẢO SƯƠNG

Không chỉ người dân địa phương, nhiều nhóm bạn trẻ từ các tỉnh, thành trong nước cũng tìm đến "check-in" giữa vườn nho của ông Thân. Trung bình mỗi ngày, vườn nho này đón 30-70 khách, mang lại doanh thu khoảng 4 triệu đồng. Vé vào cổng chỉ 20.000 đồng/người, du khách có thể tự tay hái nho tại vườn với giá 300.000 đồng/kg.

Không dừng lại ở trái nho tươi, ông Thân còn thử làm siro, mứt, rượu vang và nhân giống cho người có nhu cầu. Ông tâm sự: "Làm du lịch thì phải nghĩ xa, không chỉ trông chờ vào vé tham quan. Tôi muốn tạo ra chuỗi giá trị từ nho, vừa kéo dài mùa vụ vừa nâng cao thương hiệu".

Vườn nho của ông Thân nhanh chóng trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch địa phương. Ông Nguyễn Văn Duy - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bồng Sơn - nhận định: "Mô hình này là hướng đi tích cực, kết hợp nông nghiệp với du lịch trải nghiệm. Nó không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn góp phần xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp".



