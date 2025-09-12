Vườn nho hữu cơ hút khách bên sông Lại Giang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Môi trường

Vườn nho hữu cơ hút khách bên sông Lại Giang

Đức Anh

Đó là vườn nho của gia đình ông Phùng Bá Thân (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), rộng 4.000 m2, nằm bên bờ sông Lại Giang

Giữa vùng đất nắng gió ở phía Đông tỉnh Gia Lai, một vườn nho hữu cơ đang trở thành điểm đến của du khách, minh chứng về việc kinh tế xanh có thể bắt đầu ngay từ vườn nhà.

Đó là vườn nho của gia đình ông Phùng Bá Thân (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), rộng 4.000 m2, nằm bên bờ sông Lại Giang. Nhìn vườn nho trĩu quả hôm nay, ít ai nghĩ thành quả ấy bắt đầu từ một chuyến đi. Năm 2019, trong lần ra Bắc Ninh, ông Thân bị cuốn hút bởi mô hình trồng nho thực nghiệm, từ giống nho Hàn Quốc.

Tháng 10-2021, ở tuổi U60, ông Thân quyết định đầu tư gần 400 triệu đồng cải tạo mặt bằng, dựng mái vòm, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt và mua 340 cây nho giống về trồng thử trên đất vườn nhà. Sau 2 năm kiên trì chăm bón, đến tháng 6-2023, vườn nho bắt đầu cho vụ quả đầu tiên. Cũng từ đó, nơi này bắt đầu mở cửa đón khách tham quan.

Vườn nho hữu cơ hút khách bên sông Lại Giang - Ảnh 1.

Ông Phùng Bá Thân bên vườn nho hữu cơ của mình. Ảnh: BẢO SƯƠNG

Không chỉ người dân địa phương, nhiều nhóm bạn trẻ từ các tỉnh, thành trong nước cũng tìm đến "check-in" giữa vườn nho của ông Thân. Trung bình mỗi ngày, vườn nho này đón 30-70 khách, mang lại doanh thu khoảng 4 triệu đồng. Vé vào cổng chỉ 20.000 đồng/người, du khách có thể tự tay hái nho tại vườn với giá 300.000 đồng/kg.

Không dừng lại ở trái nho tươi, ông Thân còn thử làm siro, mứt, rượu vang và nhân giống cho người có nhu cầu. Ông tâm sự: "Làm du lịch thì phải nghĩ xa, không chỉ trông chờ vào vé tham quan. Tôi muốn tạo ra chuỗi giá trị từ nho, vừa kéo dài mùa vụ vừa nâng cao thương hiệu".

Vườn nho của ông Thân nhanh chóng trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch địa phương. Ông Nguyễn Văn Duy - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bồng Sơn - nhận định: "Mô hình này là hướng đi tích cực, kết hợp nông nghiệp với du lịch trải nghiệm. Nó không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn góp phần xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo