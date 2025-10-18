Vướng dây cáp quang vắt ngang đường, nguyên chủ tịch xã vừa nghỉ chế độ 178 tử vong

Sáng 18-10, lãnh đạo UBND xã Kim Liên, Nghệ An, cho biết ông N.Q.L. (57 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên) vừa gặp tai nạn tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông L., nguyên chủ tịch xã Kim Liên tử vong. Ảnh: K.Liên

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 17-10, ông L. điều khiển xe máy lưu thông trên đường, khi đến khu vực gần vòng xuyến đi vào Khu di tích Kim Liên đã vướng vào dây cáp quang vắt ngang đường dẫn đến chấn thương nặng.

Người dân phát hiện lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, ông L. không qua khỏi.

Được biết, sau bão số 10 nhiều đoạn dây điện và cáp viễn thông trên tuyến đường từ UBND xã Kim Liên đến vòng xuyến Khu di tích Kim Liên vẫn còn sà xuống nhưng chưa được khắc phục triệt để. Nhiều đoạn, dây cáp viễn thông được buộc tạm lên cột điện, cây xanh. Tối 17-10, trước khi tai nạn xảy ra có một xe tải chạy qua khu vực này có thể làm dây cáp quang bị rơi xuống.

Được biết, ông N.Q.L., nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (cũ), vừa nghỉ hưu theo chế độ quy định tại Nghị định 178. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Kim Liên đã tổ chức thăm hỏi, gửi lời chia buồn tới thân nhân gia đình ông L..